COUNTDOWN CAPODANNO 2020/ Ora esatta mezzanotte, il conto alla rovescia in diretta

Ci siamo, il countdown Capodanno 2020 è ufficialmente partito con la mezzanotte ormai dietro alle porte. Mancano infatti dieci minuti e sui social network si sprecano i conti alla rovescia per arrivare al momento in cui lasceremo alle spalle il 2019, con tutti i suoi pregi e i difetti, per accogliere un 2020 che speriamo possa essere pieno di soddisfazioni, felicità e grande felicità. Al momento non possiamo sapere cosa ci riserverà il nuovo anno, ma quello che è certo è che dovremmo affrontarlo con coraggio, determinazione senza pensare all’anno appena trascorso che ha lasciato parecchie ferite nel cuore degli italiani. Sulle reti nazionali intanto sono moltissimi i programmi che ci portano alla mezzanotte, su tutte L’anno che verrà e Capodanno in musica rispettivamente su Rai Uno e Canale 5. (agg. di Matteo Fantozzi)

VIA AL CONTO ALLA ROVESCIA

Via al Countdown Capodanno 2020! Lasciate partire il conto alla rovescia così da festeggiare l’arrivo del nuovo anno all’ora esatta, in diretta live. In molte parti del mondo è già arrivato il Capodanno, ma ora tocca anche a noi italiani festeggiarlo, quindi è importante farsi trovare preparati. E non ci riferiamo solo al brindisi e agli auguri di felice anno nuovo ad amici e parenti, ma proprio al conto alla rovescia. Chi festeggia in casa il Capodanno lo fa sintonizzandosi su Rai 1 o Canale 5, dove vanno in onda “L’anno che verrà” e “Capodanno in musica”, il primo organizzato a Potenza e l’altro a Bari. Sullo schermo, a prescindere dal programma che scegliete di seguire, ci sarà il Countdown Capodanno 2020, ma se lo si festeggia in piazza, e non quelle sopraccitate, allora per evitare di restare con lo sguardo incollato sull’orologio potete usare delle app realizzate proprio per fare il conto alla rovescia verso la mezzanotte, come magari avete fatto col Countdown di Natale. E questo è importante perché non lo si può fare con lo smartphone, visto che sull’orologio del proprio cellulare non sono visualizzabili i secondi.

COUNTDOWN CAPODANNO 2020 NEL RESTO DEL MONDO

Per il Countdown Capodanno 2020 potete collegarvi ad un sito Internet specializzato, come timenaddate, o usare altri timer disponibili su altri portali. Quel che conta è che vi permetta di evitare qualsiasi ritardo, così da seguire in diretta live il conto alla rovescia. Non mancano anche i live streaming per il timer di Capodanno con le ore mancanti al nuovo anno a seconda del fuso orario. Una cosa è sicura: il Countdown Capodanno 2020 non avverrà nello stesso modo in tutto il mondo, visto che ci sono 24 fusi orari. L’Italia non è né il primo né l’ultimo Paese a fare il brindisi: ad aprire le danze sono gli abitanti di Kiribati, nota come l’Isola Christmas, insieme a quelli delle isole Tonga e Samoa. Poi tocca alla Nuova Zelanda e alle Isole Fiji, quindi Australia, Giappone e Cina. Prima di noi ci sono India e Russia, invece gli amici britannici e portoghesi hanno un’ora di ritardo rispetto al nostro Countdown Capodanno 2020. Quando per noi sarà ormai mattina, ci sarà il conto alla rovescia negli Stati Uniti: alle 6:00 sarà festa all’Empire State Building di New York. Gli ultimi a festeggiare l’arrivo del 2020 saranno gli abitanti delle Hawaii e dell’Alaska.





