Countdown Natale 2019/ App ora esatta, conto alla rovescia: mezzanotte e buone feste

COUNTDOWN NATALE 2019, BUONE FESTE: ORA ESATTA

Countdown a Natale 2019: la mezzanotte si avvicina e gli occhi sono puntati sull’orologio per fare gli auguri all’ora esatta. Siccome nulla viene lasciato al caso, sono state pensate anche delle app per seguire lo scorrere del tempo e quindi vivere in tempo reale gli istanti che portano al 25 dicembre 2019. Sono utili anche perché ci avvertono e impediscono così che le distrazioni ci facciano perdere di vista l’arrivo del Natale. Ma ci sono anche tanti eventi e appuntamenti per vivere diversamente l’attesa. Dipende dai gusti e dal legame con la tradizione: c’è chi il countdown preferisce viverlo a tavola con i parenti, tra risate, giocate a tombola, gustose pietanze e uno sguardo alla tv. Altri invece scendono in piazza per trascorrerlo in strada con gli amici, o in qualche località montana. Le varianti sono tante, ma tutte sono accomunate dall’attesa del Natale, dal countdown che ci porta tutti, ovunque siamo, all’ora esatta, la mezzanotte.

COUNTDOWN NATALE 2019: CONTO ALLA ROVESCIA VERSO MEZZANOTTE

Come seguire nel migliore dei modi il countodown di Natale 2019? Sono impressionanti le sorprese che Rete e social possono riservarci. Ci sono timer online, diversi conto alla rovescia, come Conto alla Rovescia a Natale, un’applicazione che fa riscoprire lo spirito natalizio e ritrovare la magia del Natale. Questo tipo di applicazioni non si limitano ad offrire un conto alla rovescia divertente, in alcuni casi anche nevoso, ma offrono regali come bellissime immagini di Natale in HD da impostare come sfondo. Ci sono le classiche canzoni di Natale, potete vedere la neve cadere sullo schermo, ma soprattutto il widget del countdown per vedere velocemente quanti minuti mancano alla mezzanotte, quanto bisogna aspettare per l’ora esatta. Lasciate stare le sveglie, quelle tradizionali o degli smartphone, e divertitevi con queste soluzioni alternative. Poi quando arriverà l’ora esatta, quando cioè scatterà la mezzanotte e quindi il Natale, lasciatevi andare ai festeggiamenti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA