Coutinho al Milan?/ Calciomercato news, possibile derby con l’Inter per il brasiliano

CALCIOMERCATO NEWS, DERBY CON L’INTER

Il calciomercato estivo è cominciato ufficialmente da soltanto una decina di giorni ma in casa Milan si sta lavorando da tempo per potenziare l’organico ed i rumors non mancano di certo. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato dell’interesse dei rossoneri nei confronti di Philippe Coutinho, di proprietà del Barcellona, e secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola di Sport, sulle tracce del brasiliano ci sarebbe pure l’Inter con cui si potrebbe scatenare un vero e proprio derby di mercato. I blaugrana hanno la necessità di cedere alcuni elementi presenti in rosa così da risparmiare su diversi ingaggi e puntare dritto al ritesseramento di Lionel Messi, rimasto sorprendentemente svincolato da inizio luglio ma con cui i blaugrana parleranno soltanto dopo la finale di Coppa America che disputerà contro il Brasile.

CALCIOMERCATO MILAN/ Continua il pressing per Dalot, l'opzione di riserva è Aurier

CALCIOMERCATO NEWS, QUANTE PRETENDENTI

I diversi infortuni patiti nel 2021 che non gli hanno permesso di scendere in campo e gli arrivi di Aguero e Depay potrebbero spingere Philippe Coutinho a sposare dunque la causa del Milan in questa sessione di calciomercato. Il ventinovenne brasiliano, passato già in Serie A dall’Inter tra il 2010 ed il 2013, ha giocato in prestito al Bayer Monaco nel 2019-2020 conquistando la Champions League ma il suo legame con il Barcellona non è mai entrato nel vivo dal momento del suo arrivo dal Liverpool. Ora il Milan o l’Inter cercheranno di aggiudicarselo approfittando della situazione senza dimenticare la concorrenza di un club della Premier League come il Leicester City.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN/ La cessione di Hauge può aprire all'arrivo di DaramyGIROUD AL MILAN?/ Calciomercato news, il francese sta per diventare un rossonero

© RIPRODUZIONE RISERVATA