CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TONALI E’ UN’IPOTESI COMPLICATA

La sessione di trattative invernale è ormai alle porte ed il calciomercato Milan comincia ad essere in fermento tra rumors e indiscrezioni varie. Un’idea emersa in questo senso nelle scorse ore riguarda nello specifico l’eventuale ritorno a Milanello di Sandro Tonali, centrocampista della Nazionale italiana passato al Newcastle lo scorso anno per poco meno di sessanta milioni di euro. Stando a quanto emerso, il ventiquattrenne originario di Lodi non sarebbe del tutto soddisfatto della sua avventura inglese e starebbe meditando un possibile ritorno in Italia per vestire proprio i colori del Milan.

Tuttavia, il suo procuratore Giuseppe Riso, interpellato in esclusiva da Fabrizio Romano, ha voluto smentire queste voci spiegando: “Assolutamente Sandro non sta considerando un ritorno in Serie A. È felice al Newcastle ed è felice di giocare nel miglior campionato nel mondo. È un idolo per i tifosi del Newcastle che l’hanno supportato in ogni momento.” Bisogna inoltre evidenziare che l’eventuale rientro in Italia di Tonali sarebbe comunque una trattativa complicata da portare a termine a causa dei costi dell’operazione, ingaggio compreso, per i rossoneri che potrebbero offrire un prestito con diritto o obbligo di riscatto per liberare il calciatore attualmente legato ai bianconeri fino a giugno 2028.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, THEO HERNANDEZ STRIGLIATO DA FONSECA

Oltre ai soliti nuovi innesti, anche il calciomercato Milan deve tenere un occhio di riguardo pure sui prolungamenti di contratto. Stiamo parlando nello specifico di Theo Hernandez, vice-capitano dei rossoneri finito nel mirino delle critiche dopo le parole del tecnico Paulo Fonseca al termine della sfida vinta in Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado. L’allenatore portoghese avrebbe avuto un colloquio con il terzino francese sottolineandone la mancanza di attenzione nei momenti che hanno portato ai diversi errori compiuti dallo stesso calciatore, che come altri suoi compagni non ha contribuito come avrebbe dovuto alle fortune del Milan in questi primi mesi dall’inizio della stagione.

Ora in scadenza a giugno del 2027, il ventisettenne originario di Marsiglia potrebbe dunque vivere un paio di partite dalla panchina e intanto meditare sul proprio futuro a Milanello. La richiesta, per La Gazzetta dello Sport, sarebbe di otto milioni di euro netti a stagione per prolungare il suo contratto con i lombardi andando così praticamente a raddoppiare l’ingaggio attualmente percepito. Il Milan potrebbe anche decidere cercare di accontentare il giocatore versando nelle sue tasche 7 milioni di euro, bonus compresi, con la consapevolezza di non poter più ottenere i 100 milioni di euro che rifiutava appena un anno fa per trattenerlo a Milano proprio a causa della scadenza del suo contratto.