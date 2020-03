Covid-19, video incoraggiamento per l’Italia / La coppa del 2006 e i luoghi magici..

Un bellissimo ed emozionante video di incoraggiamento per l’Italia, sta facendo il giro del web in queste ultime ore. Nei giorni in cui il paese si trova costretto ad affrontare con misure estreme l’emergenza Coronavirus, il filmato menzionato è una pura boccata di ossigeno. Dal Nord al Sud Italia, immagini di paesaggi straordinari raccontano gioie e dolori, sacrifici e passioni, ma anche i successi sportivi di un paese che detiene un patrimonio culturale ed ambientale invidiabile. Così i luoghi più belli di Italia vengono mostrati sulle notte di ‘Nessun Dorma’, intonata da Luciano Pavarotti. “Siamo il paese più bello del mondo, non dimenticatelo mai”, il commento di un internauta che ha condiviso il filmato. Un video che vuole infondere fiducia, coraggio e ottimismo a tutti gli italiani, in un momento così complesso e delicato. Ricordarsi delle proprie radici, del proprio orgoglio, riassaporare le bellezze del nostro paese. Il video di incoraggiamento è un mix di musica, immagini ed emozioni. Tutto viaggio nella stessa direzione, attraversando i posti magici del belpaese, ma anche riscoprendo colori, ricordi e momenti straordinari della nostra storia.



