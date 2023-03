Covid creato in laboratorio?/ Redfield: “Fauci voleva narrazione diversa, mi escluse”

Il Covid è stato creato in un laboratorio di Wuhan? È su questo che la commissione del Congresso degli Stati Uniti sta indagando. A prendere parte alla prima udienza, come riportato da La Verità, è stato Robert Redfield, ex direttore dei Centers for disease control and prevention (i centri di controllo e prevenzione della malattie). Il medico ha denunciato di essere stato “escluso” da una discussione in cui si parlava proprio del tema in questione poiché sosteneva la tesi della natura artificiale del virus.

Robert Redfield, in particolare, ha puntato il dito contro Anthony Fauci, che allora era alla guida del National institute of allergy and infectious diseases (il centro di ricerca e prevenzione delle malattie infettive e immunologie), e Francis Collins, che allora era a capo dei National institutes of health (l’agenzia di ricerca medica del Paese). “Mi è stato detto che volevano un’unica narrazione e quindi ovviamente io avevo un punto di vista diverso”, ha raccontato in aula. Sarebbe stato per questo che nell’articolo pubblicato su Nature nel marzo 2020 non c’è la sua firma.

Anthony Fauci non era presente alla prima udienza della commissione del Congresso degli Stati Uniti in cui si è discusso delle origini del Covid e della possibilità che questo sia stato creato in laboratorio, ma, dopo avere appreso delle accuse rivoltegli da Robert Redfield, ha immediatamente voluto replicare. “È completamente falso. Nessuno ha escluso nessuno”, ha ribadito. Francis Collins non ha invece voluto commentare.

Robert Redfield, da parte sua, appare certo di ciò che afferma. “Per me non era plausibile che il virus avesse avuto un’origine naturale. Entrambe le teorie in quel momento andavano esaminate in modo approfondito”, ha ribadito. Inoltre, ha ipotizzato che il Governo statunitense abbia degli interessi a insabbiare la vicenda. “Le agenzie americane hanno probabilmente finanziato delle ricerche presso l’istituto di Wuhan”, ha aggiunto. Non è tra l’altro l’unico ad avere questa opinione.

