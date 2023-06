Covid, crollano i contagi in tutto il mondo/ OMS: “-30% nuovi casi e -39% decessi”

Crollano i nuovi casi di Covid in tutto il mondo. È quanto svelano i dati contenuti nel nuovo report a cura dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. In particolare, emerge come a livello globale, dall’1 al 28 maggio 2023 sono stati registrati circa 2 milioni di nuovi casi (-30% rispetto al periodo compreso tra il 3 e il 30 aprile 2023) e oltre 12.000 morti (-39% a confronto con il medesimo periodo).

Inoltre, sempre dall’1 al 28 maggio 2023, 150 Paesi e territori su 243 (62%) hanno segnalato almeno un caso di Covid. Analizzando la situazione del Coronavirus a livello geografico, il report mostra un calo dei contagi nel Sud-est asiatico (-66%), nel Mediterraneo orientale (-52%), in Europa (-48%) e nelle Americhe (-44%). Tendenza contraria del Covid, con un aumento dei casi, si nota invece nel Pacifico occidentale (+10%) e nella Regione africana (+3%). Con maggior dettaglio, il numero più alto di nuovi casi in valori assoluti è stato segnalato da Repubblica di Corea (476.087 nuovi casi; +44%), Stati Uniti d’America (170.425 nuovi casi; -57%), Australia (138.721 nuovi casi; +22%), Brasile (129.610 nuovi casi; -32%) e Francia (106.803 nuovi casi; -46%).

Casi Covid nel mondo, in calo anche i decessi ma Italia resta tra i Paesi con più morti

Nuovi casi di Covid, in tutto il mondo il report dell’OMS illustra una diminuzione globale anche nel numero di morti: il Mediterraneo orientale registra un -74%, la Regione europea -50%, le Americhe -33%, il Pacifico occidentale -15%, poi la Regione africana -11% e il Sud Est Asiatico -4%. Andando ad analizzare il numero di morti in valori assoluti, si sono registrati negli Stati Uniti d’America 3.089 nuovi decessi (-41%) e in Brasile 1.170 nuovi decessi (-7%).

Oltre ai dettagli relativi a tutto il mondo, si apprende che Regione Europea ha assistito a oltre 476.000 nuovi casi Covid, con una diminuzione del 48% rispetto al precedente periodo di 28 giorni. Il maggior numero di nuovi decessi da Covid è stato registrato in Francia (685 nuovi decessi; 1,1 nuovi decessi ogni 100.000; -22%), nella Federazione Russa (614 nuovi decessi; <1 nuovo decesso ogni 100.000; -38%) e in Italia (606 nuovi decessi; 1,0 nuovi decessi per 100 000; -4%). In totale, i decessi sono diminuiti del 50% rispetto al precedente periodo di 28 giorni, con 4571 nuovi decessi segnalati.

