Covid Germania, 194 morti in 1 giorno/ Spahn: “grave pandemia no vax. Su Green Pass…”

«La quarta ondata è esplosa violentemente»: non usa mezze parole il Ministro della Salute di Germania, Jens Spahn, intervenuto stamane in conferenza stampa a Berlino con il presidente dell’istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler.

«Nelle ultime 24 ore si sono registrati 194 decessi con e per Covid, una settimana fa erano stati 114», annuncia il Ministro del Governo uscente di Angela Merkel, sottolineando una differenza marcata rispetto alle precedenti tre ondata, «La Germania sta vivendo una pandemia dei non vaccinati». In alcune regioni tedesche, continua Spahn, i posti di terapia intensiva sono di nuovo quasi insufficienti, insomma «la pandemia è tutt’altro che finita».

Giuseppe Quintavalle (dg Tor Vergata)/ "Si arriverà alla terza dose per tutti"

COVID GERMANIA, COSA STA SUCCEDENDO

A differenza di quanto sta avvenendo in Italia, Spahn ha chiarito alla stampa che al momento «voler chiudere lo stato di emergenza pandemico non significa affatto che la pandemia sia finita. La quarta ondata è qui con piena forza – ha aggiunto – Viviamo una pandemia dei non vaccinati ed è massiccia, con numeri di contagio in aumento». Wieler ha poi spiegato come la quarta ondata sia ad ora sulla scia di quanto previsto alla vigilia, «proprio perché molti si sono vaccinati». Le principali sfide ora si chiamano vaccini e restrizioni: la Germania vuole accelerare sui richiami del vaccino con la terza dose, ha detto ancora il ministro della Salute, prendendo come modello «Israele, che è riuscita a far abbassare la curva dei vantaggi grazie alla terza dose». Al momento infatti il ritmo delle dosi booster non è sufficiente secondo le autorità sanitarie tedesche: «Oltre il 66% della popolazione tedesca è vaccinata, ma non basta serve fare molto di più». In questo senso, l’esempio dell’Italia su Green Pass e restrizioni, per la Germania, è davanti agli occhi: ancora Spahn, «Se il mio Green Pass in un giorno a Roma viene controllato più di quanto lo sia in quattro settimane in Germania, allora penso che si possa fare di più». Secondo quanto filtra da Berlino, se ci fossero nell’immediato futuro eventuali nuove restrizioni, esse sarebbero solo per i non vaccinati, seguendo in questo caso il “modello” dell’Austria.

"REPORT NON PROMUOVE TEORIE NO VAX"/ Ranucci: "Io ho fatto 8 vaccini in un giorno!"

LEGGI ANCHE:

Green Pass valido anche se positivi al Covid/ Le Iene "Falla nel sistema di verifica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA