Covid Germania, anestesisti: “Vicini a catastrofe”/ Merkel: “Numero morti spaventoso”

«Il sistema sanitario tedesco sta andando verso il disastro». È il grido di allarme degli anestesisti tedeschi, che hanno scritto una drammatica lettera al ministro della Salute Jens Spahn e ai ministri della Salute federali. A firmarla l’Associazione professionale degli anestesisti tedeschi (BDA) e la Società tedesca di anestesiologia e medicina intensiva (DGAI), che chiedono alle istituzioni misure efficaci per contenere la quarta ondata della pandemia Covid in Germania, tra cui un regolamento 2G-plus vincolante per tutti i settori della vita pubblica. Così gli accessi dovrebbero essere consentiti solo a vaccinati e guariti con esito del tampone negativo. Laddove non possibile, andrebbero allora introdotte restrizioni riguardo i contatti.

Misure drastiche, ma considerate efficaci per avere ancora una possibilità realistica di salvare dal collasso la medicina intensiva, così come altri settori della sanità. Addirittura invitano i politici tedeschi a non escludere una chiusura, ma suggeriscono di prendere in considerazione l’introduzione dell’obbligo vaccinale o professionale.

COVID GERMANIA: “SITUAZIONE DRAMMATICA”

L’Associazione professionale degli anestesisti tedeschi (BDA) e la Società tedesca di anestesiologia e medicina intensiva (DGAI), che rappresentano oltre 30mila medici, avevano lanciato un allarme già una settimana fa. Nel frattempo, però, la situazione è peggiorata e le misure adottate finora non vengono considerate lontanamente sufficienti, motivo per il quale ritengono che il numero di pazienti gravemente malati è destinato ad aumentare in maniera significativa. Attualmente ci sono oltre 3.200 pazienti ricoverati, con 100 ingressi giornalieri, di cui l’80% non sono vaccinati.

Dunque, il personale medico e infermieristico si sta dirigendo senza controllo verso una situazione di sovraccarico massimo. Di conseguenza, le cure mediche per attacchi di cuore, incidenti stradali o operazioni ai tumori sono possibili solo in misura limitata. Eloquenti anche le parole della cancelliera tedesca Angela Merkel: «La situazione in Germania è drammatica». La quarta ondata Covid sembra essere sfuggita al controllo nel suo Paese.



