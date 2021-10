Covid, No Vax hanno alte chance di reinfettarsi/ Lo Studio: “Anche in pochi mesi”

Un importante studio realizzato dalla Yale School of Public Health e dall’University of North Carolina, pubblicato poi sull’autorevole rivista The Lancet Microbe, ha evidenziato come i non vaccinati possano reinfettiarsi più facilmente rispetto alle persone che invece hanno ricevuto il vaccino contro il covid. La reinfezione, come si legge sull’edizione online de Il Giornale, può avvenire nel giro di tre mesi ma anche meno, di conseguenza, come specificato dal professore di biostatistica e autore dello studio, Jeffrey Townsend, chi ha già fatto il covid può avere una protezione naturale che però da sola non basta.

E’ infatti emerso che diversi individui si sono reinfettati anche nel giro di breve tempo dal recupero, e i casi evidenziati sono tutt’altro che pochi. «Il nostro studio – spiega Alex Dornburg, assistente professore di bioinformatica e genomica – avverte che dobbiamo essere più concentrati sul rischio di reinfezione nel tempo. Con l’emergere di nuove varianti, le precedenti risposte immunitarie diventano meno efficaci nel combattere il patogeno».

CHI NON SI VACCINA CONTRO IL COVID PUO’ RIFARE L’INFEZIONE: I DETTAGLI Del NUOVO STUDIO

Nella stessa ricerca si sottolinea inoltre la similitudine fra i virus come il covid e i comuni raffreddori: è possibile ammalarsi da un anno all’altro nuovamente a causa dello stesso ceppo virale, e l’unica differenza, ovviamente, è che con il covid si può morire, non se si prende un normale raffreddore (fortunatamente).

“Si deve ad ogni modo considerare anche l’ipotesi – aggiunge IlGiornale.it – che il patogeno, grazie alla sua capacità di mutare, possa facilitare il passaggio dalla pandemia a una realtà di patologia endemica. Per quanto indubbiamente sia una prospettiva difficile da comprendere, gli scienziati più volte si sono soffermati sulla stessa: un segno distintivo del mondo moderno sarà l’evoluzione di nuove minacce alla salute umana”. Ancora una volta viene quindi sottolineata l’importanza della vaccinazione anti covid, l’unica vera protezione nei confronti del covid: senza la puntura, anche se si ha già avuto l’infezione, non si può stare tranquilli.

