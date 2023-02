“Covid ora è come influenza”/ Esperti concordano: “Il virus non fa più paura”

Il Covid-19 ora è come l’influenza. A dirlo in coro, come riportato da Avvenire, sono gli esperti, dopo che il mondo sembrerebbe essere tornato sostanzialmente alla normalità. Anche in Italia si è detto addio alle mascherine e alle altre misure di restrizione. Il motivo è da ricondurre al fatto che, come mostrano anche i bollettini, l’agente patogeno è sempre meno letale. “Il virus che abbiamo incontrato nel 2020 non esiste più. Da tempo ormai ripeto che non dovremmo più nemmeno chiamarlo Covid-19. Oggi incontriamo una malattia che si manifesta prevalentemente nelle vie aree superiori e che può essere pericolosa solo in persone molto anziane, con patologie croniche già acclarate o in pazienti non vaccinati”, afferma Francesco Vaia direttore generale dell’Istituto nazionale Malattie infettive Spallanzani di Roma.

Covid Uk, migliaia di morti in più dopo pandemia/ "Colpa di lockdown e restrizioni"

Anche Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia dell’ospedale San Raffaele di Milano, è dell’idea che non bisogna più avere paura del virus. “Il Covid da questo punto di vista non si è comportato diversamente dagli altri coronavirus che abbiamo incontrato nel corso della storia. Questi virus ci hanno mostrato che possono scomparire del tutto oppure rimanere con noi in forma, per così dire, addomesticata. Vale a dire caratterizzati da una patogenicità inferiore”.

Danni al cervello ad un anno dal Covid/ Dott. Priori: "Anche nei casi più lievi..."

“Covid ora è come influenza”, il parere degli esperti

Gli esperti sono dunque dell’idea che il Covid-19, allo stato attuale, sia come un’influenza, ma qualcuno è più prudente nel dire che l’emergenza è finita. È il caso di Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma. “Il Covid non è affatto scomparso, la sua circolazione è ancora intensa e la mortalità elevata. Ciò che è cambiato è che il virus non è più considerato una responsabilità sociale, ma individuale”, ha affermato.

E conclude: “La variante Omicron ha una penetrazione minore nelle vie respiratorie e il problema si è attenuato grazie alle vaccinazioni, ma la sua patogenicità risulta ancora elevata nelle persone più anziane, fragili e in quelle non vaccinate, come ci dimostra quello che sta accadendo in Cina. E queste persone sono state abbandonate a se stesse”

Covid, Oms rinuncia a indagini su origine?/ Nature: "Fase 2 studio messa in pausa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA