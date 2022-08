Covid, stop isolamento 7 giorni positivi/ Cambiano regole quarantena: nuova circolare

Nuove regole in arrivo sul Covid. Potrebbe, infatti, essere emanata a giorni una nuova circolare sull’isolamento dei positivi. Il documento, stando a quanto riportato dall’AdnKronos, dovrebbe portare ad un alleggerimento delle restrizioni. Infatti, i tecnici del ministero della Salute stanno valutando la possibilità, alla luce dei dati scientifici disponibili ad oggi, di ridurre la durata massima dell’isolamento a 15 o 10 giorni rispetto agli attuali 21, ma soprattutto di ridurre la quarantena per i positivi senza sintomi.

Morti Covid Italia, scienza vuole indagine/ Onder (Iss): "Farmaci? Serve riflessione"

Non dovranno aspettare più 7 giorni, come avviene attualmente, per sottoporsi al cosiddetto tampone di fine isolamento: se il test è negativo possono tornare subito libero. L’attesa della nuova circolare pare sia dovuta al parere richiesto dal ministero della Salute, sempre secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa. Al momento, dunque, si tratta di indiscrezioni in linea con quelle delle ultime settimane.

Morti Covid, Burioni e Bassetti: "Basta antibiotici"/ "Serve commissione d'inchiesta"

“NEI PROSSIMI MESI NON RESTRIZIONI, MA ACCORTEZZE”

A proposito delle nuove regole Covid, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri nelle ore scorse aveva dichiarato di essere fiducioso riguardo il fatto che “nei prossimi mesi occorreranno misure come quelle che furono introdotte negli anni scorsi, ma solo le normali accortezze che tutti abbiamo imparato a usare“. D’altra parte, aveva precisato di ritenere del tutto anacronistica la rivendicazione dell’opposizione al lockdown o al green pass. “Quelle erano misure che avevano un senso in un preciso momento, nel quale vi era una ampia circolazione del virus e la popolazione non era ancora vaccinata o lo era in misura insufficiente“. Un tema su cui peraltro si stanno infiammando gli animi negli Stati Uniti, ad esempio, a causa delle dichiarazioni del governatore della Florida, Ron DeSantis. Nel frattempo, arrivano buone notizie dall’Agenzia europea del farmaco (Ema), che il 1° settembre valuterà i vaccini aggiornati al Covid per la campagna vaccinale autunnale.

LEGGI ANCHE:

Burioni: "Troppi morti Covid"/ Bertollini (ex Oms) all'Iss: "Studio per capire cause"

© RIPRODUZIONE RISERVATA