Covid, vaccini aggiornati Omicron: chi può farli?/ Circolare Ministero: le categorie

Nell’ultimo periodo si parla parecchio dei nuovi vaccini anti covid bivalenti, aggiornati per la variante Omicron, ma che coprono anche per il ceppo originario del coronavirus scaturito a Wuhan. Dopo un primo periodo decisionale di incertezza, il Ministero della Salute ha diramato una circolare con le indicazioni da seguire per le prossime somministrazioni che prevederanno l’uso del vaccino aggiornato approvato nelle prime giornate di settembre.

Innanzitutto, i nuovi vaccini per il covid saranno somministrati alla popolazione Over 60 e ai soggetti fragili ed immunodepressi. Oltre a loro, avranno accesso prioritario al vaccino bivalente anche gli operatori sanitari, inclusi quelli che lavorano nelle residenze per anziani, gli ospiti di queste ultime e le donne incinte. In tutti questi casi, si darà priorità a chiunque non abbia ancora ricevuto il secondo richiamo (la cosiddetta quarta dose, o secondo booster). Ma la circolare introduce anche una novità importante, in linea con le indicazioni dell’Aifa di utilizzare il vaccino covid aggiornato anche come primo richiamo per chi non l’ha ancora ricevuto.

Insomma, la circolare emanata del Ministero della Salute lascia intendere che il nuovo vaccino per il covid aggiornato e bivalente sia praticamente pronto alla distribuzione negli hub vaccinali e sarà inoculato a breve. Lo aveva detto anche Roberto Speranza, che prometteva che il vaccino sarebbe arrivato “molto presto”, mentre Andrea Costa aveva detto che sarebbero arrivati “entro la fine di settembre”. Non si sa ancora quando arriveranno, ma per ora almeno è stato deciso come verranno impiegati.

La somministrazione del nuovo vaccino aggiornato e bivalente per il covid inizierà a breve e prevederà un accesso prioritario a tutti coloro che sono ancora in attesa della seconda dose booster (la quarta dose), attualmente riservata ad over 60 e operatori sanitari, oltre a donne incinte. Tuttavia, il Ministero ha aperto anche le possibilità di utilizzo del vaccino bivalente per tutti gli over 12 che sono ancora in attesa della prima dose booster (e quindi della terza dose), ma che hanno completato almeno il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose). Questo sarà anche possibile indipendentemente dal vaccino ricevuto in prima fase, mentre le tempistiche saranno analoghe a quelle che regolano gli altri vaccini.

