Primo vaccino aerosol Covid approvato in Cina/ CanSino: da inalare con nebulizzatore

Il vaccino anti Covid aerosol è realtà: lo ha annunciato la Cina, che è il primo Paese al mondo ad averne uno inalabile. Infatti, viene somministrato con un nebulizzatore. A produrlo è CanSino Biologics, colosso di Tianjin che ha ottenuto il via libera dalla National Medical Products Administration, l’ente regolatore cinese. Può essere usato come booster per l’utilizzo di emergenza. L’annuncio ha fatto schizzare al 14% le azioni della società, che ha chiuso poi a +7,1% rispetto al valore di apertura. Il vaccino aerosol, quindi senza ago, può essere conservato e usato più facilmente rispetto ai sieri intramuscolari.

Secondo i ricercatori, questo vaccino – che è basato su un vettore adenovirus di tipo 5 aerosolizzato (Ad5-nCoV) – è più efficace nell’evadere il rivestimento della mucosa del polmone rispetto alle nanoparticelle lipidiche che vengono attualmente utilizzate. Così è nato un vaccino aerosol, inalabile, stabile a temperatura ambiente fino a 3 mesi, che mira ai polmoni in maniera specifica ed efficace. Da un punto di vista pratico, è possibile che il soggetto se lo autosomministri con un inalatore.

I RISULTATI DELLO STUDIO SUL VACCINO AEROSOL

Uno studio clinico condotto in Cina, pubblicato sulla rivista Lancet Respiratory Medicine, ha dimostrato che il vaccino booster inalabile è sicuro ed efficace negli adulti. Gli scienziati hanno condotto un trial randomizzato, open-label e controllato per valutare sicurezza e immunogenicità del farmaco come dose booster su 420 adulti cinesi che avevano ricevuto in precedenza due dosi di vaccino inattivato. I risultati hanno mostrato che il gruppo a basso dosaggio presentava una concentrazione di anticorpi neutralizzanti nel siero di 744,4, invece in quello ad alto dosaggio ammontavano a 714,1, dopo 14 giorni dalla somministrazione del booster, livello più alto rispetto a quello del gruppo di controllo in cui gli anticorpi neutralizzanti erano a 78,5. Sempre secondo tale studio, solo 26 e 33 partecipanti, rispettivamente del gruppo a basso dosaggio e di quello ad alto dosaggio, hanno segnalato reazioni avverse a 14 giorni dalla vaccinazione booster, un numero decisamente più basso rispetto ai 54 rilevati nel gruppo di controllo. Quindi, i ricercatori hanno concluso che la vaccinazione eterologa con il siero aerosol di CanSino Biologics è sicura e altamente immunogena.

PERCHÈ PUÒ ESSERE PIÙ EFFICACE

«L’assunzione del vaccino tramite iniezione intramuscolare è meno efficiente nell’introdurlo nel sistema polmonare e quindi può limitarne l’efficacia. I vaccini inalatori aumenterebbero il loro beneficio contro il Covid», ha dichiarato Ke Cheng, professore in Regenerative Medicine all’NC State e professore presso il Dipartimento di Ingegneria biomedica di NC State/UNC-Chapel Hill, che con i colleghi della UNC-Chapel Hill e della Duke University si è occupato dello sviluppo di un prototipo del vaccino dal proof-of-concept agli studi sugli animali. Come riportato da Repubblica, ha aggiunto che «un vaccino che sia stabile a temperatura ambiente e che potrebbe essere auto-somministrato ridurrebbe notevolmente i tempi di attesa per i pazienti e lo stress per la professione medica durante la pandemia».











