Covid, “vaccini inattivati efficaci su casi gravi”/ Studio: “Utili per terza dose”

I vaccini inattivati ​​SARS-CoV-2, prodotti utilizzando virus o batteri uccisi tramite esposizione al calore oppure con sostanze chimiche, “hanno mostrato una notevole efficacia negli studi clinici, in particolare nel ridurre malattie gravi e vittime per Covid”. Lo spiega uno studio di alcuni ricercatori di diverse università cinesi disponibile su medRxiv. Tuttavia, il declino dell’immunità nel tempo “ha sollevato preoccupazioni”. Pertanto, “abbiamo condotto uno studio non randomizzato tra gli operatori sanitari (HCW) per studiare la sostenibilità a lungo termine delle cellule B e T specifiche per SARS-CoV-2 stimolate dal vaccino inattivato e la potenziale necessità di una terza dose di richiamo per gli operatori sanitari”.

Sebbene “gli anticorpi neutralizzanti nel programma di vaccinazione standard a due dosi siano scesi da un picco di 31,2 AU/ml a 9,2 AU/ml 5 mesi dopo la seconda vaccinazione, le cellule B e T di memoria specifiche per il picco erano ancora rilevabili, formando la base per un risposta rapida al richiamo. Come previsto, la risposta immunitaria umorale è stata vigorosamente elevata a 66,8 AU/ml di 7,2 volte 1 settimana dopo la terza dose insieme ad abbondanti cellule T helper follicolari circolanti spike-specifiche in parallelo”.

COVID, “VACCINI INATTIVATI OK DOPO BASSA RISPOSTA O PER SOGGETTI FRAGILI”

Nello studio cinese sui vaccini inattivati contro il Covid si aggiunge che nel frattempo, “CD4 . specifico per il picco+ e le cellule T CD8 + sono state elevate in modo robusto rispettivamente di 5,9 e 2,7 volte. La robusta espansione dei pool di memoria dalla terza dose ha potenziato una maggiore durata delle risposte immunitarie protettive. Un’altra scoperta chiave in questo studio è stata che gli operatori sanitari con una bassa risposta sierologica a 2 dosi non erano veramente “non responder” ma erano completamente dotati di memoria immunitaria che poteva essere rapidamente richiamata da una terza dose anche 5 mesi dopo la seconda vaccinazione”.

“Collettivamente, questi dati forniscono approfondimenti sulla generazione di memoria immunologica a lungo termine da parte del vaccino inattivato, che ha implicazioni per future strategie di richiamo che gli operatori sanitari in prima linea, gli individui con bassa risposta sierologica a 2 dosi di vaccino e i pazienti immunocompromessi potrebbero beneficiare di un terza dose di vaccino inattivato“.



