Covid, vaccino Pfizer efficace al 90%/ Il Ceo: “Passo deciso verso la cura finale”

Fra i numerosi vaccini anti-covid in via di sviluppo vi è anche quello della multinazionale farmaceutica Pfizer, e l’azienda americana sembra vicino alla produzione finale. Nella giornata di oggi la stessa Pfizer ha fatto sapere che il vaccino anti-coronavirus è risultato efficace in più del 90% sulle persone che si sono sottoposte alla cura, un’efficacia addirittura maggiore, fanno sapere, rispetto a quanto preventivato. Questi numeri promettenti riguardano in particolare i primi 94 casi di covid-19 sugli oltre 43.000 volontari che hanno già ricevuto il vaccino o il placebo nelle ultime settimane. Meno del 10% di coloro a cui è stato somministrato il vaccino avevano ancora l’infezione, mentre in più del 90% la cura aveva dato esiti decisamente positivi. La Pfizer ha fatto inoltre sapere che il vaccino ha iniziato ad entrare in azione sette giorni dopo l’iniezione della seconda dose, e 28 giorni dopo la prima dose di somministrazione, e l’obiettivo della sperimentazione è raggiungere ora i 164 casi di guarigione confermati.

COVID, VACCINO PFIZER EFFICACE AL 90%: A FINE NOVEMBRE L’OK DELLA FDA

Attraverso un apposito comunicato stampa l’azienda farmaceutica ha spiegato che verrà richiesta l’autorizzazione per l’uso di emergenza del vaccino anti-covid alla FDA, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, appena scatteranno i due mesi dalla seconda somministrazione della dose ai volontari, così come da prassi. Secondo la multinazionale, la data prestabilita potrebbe essere la terza settimana di novembre, quindi, nel giro di una decina di giorni, di conseguenza, non è da escludere che entro i primi di dicembre il vaccino potrebbe già essere distribuito nelle prime dosi, così come preventivato da molti negli ultimi mesi. “Dopo le notizie di oggi – le parole di Albert Bourla, CEO di Pfizer – facciamo un significativo passo avanti verso la fornitura del vaccino alle persone di tutto il mondo, una svolta necessaria per contribuire a porre fine a questa crisi sanitaria globale. Non vediamo l’ora – ha aggiunto e concluso – di condividere ulteriori dati sull’efficacia e sulla sicurezza generati da migliaia di partecipanti nelle prossime settimane”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA