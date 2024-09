Dal primo settembre sono cambiate le penali sui crediti inesistenti e non spettanti. Le nuove regole sanzionatorie avranno un impatto anche sulle multe da dover applicare ai bonus edilizi.

Il nuovo Decreto Sanzioni presenta due facce della medaglia: una bella e un’altra meno piacevole. La notizia positiva riguarda l’alleggerimento delle sanzioni rispetto al passato, quella meno bella abolisce il requisito della “non rilevabilità dell’irregolarità sfruttando i controlli automatizzati”.

Bonus psicologo 2025/ Le risorse non sono sufficienti: rischi della proroga

Crediti inesistenti e non spettanti: le nuove regole

Il nuovo Decreto Sanzioni cambia le regole sui crediti inesistenti e non spettanti. Prima di tutto è stato rivisto il concetto dei crediti di imposta cosiddetti “inesistenti”. Già da tempo il Fisco italiano stava dietro ai falsi crediti di imposta che creavano problemi e tanti gettiti fiscali non indifferenti.

Flat tax/ Il premio per i lavoratori più produttivi: in cosa consiste? (6 settembre 2024)

Eliminando il requisito della “non rilevabilità dell’irregolarità tramite controlli automatizzati” è più semplice che i contribuenti possano “cascare” in questa situazione, che a sua volt prevede delle multe più salate.

Tuttavia esiste – come accennato – una riduzione sanzionatoria che consente ai contribuenti di poter risparmiare un po’ di soldi.

Le nuove regole sono state differenziate rispetto a quello che succedeva prima: le multe per i crediti inesistenti ammontavano al 100% e 200% in più rispetto al “credito incassato”. Mentre per i crediti non spettanti la sanzione era pari al 30% di quanto ottenuto.

Fringe benefit/ Nessuna distinzione "con o senza figli": l'ipotesi (5 settembre 2024)

Oggi la situazione è differente: