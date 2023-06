Crema solare gratuita contro il melanoma/ Olanda: “Dispenser in tutte le scuole”

L’Olanda ha recentemente deciso che per tutta l’estate 2023 la crema solare sarà completamente gratuita per tutti i cittadini. Una scelta che ricalca decisioni simili prese in altri stati del mondo, a partire dal Regno Unito in cui è stato previsto un taglio dell’IVA, in una tendenza lanciata una decina di anni fa dalla campagna “slip, slop, slap” dell’Australia. L’obiettivo, in Olanda come degli altri stati, è quello di sensibilizzare le persone sull’importanza delle protezioni solari, con campagne marketing e incentivi, rendendo l’uso della crema solare una vera e propria abitudine per i cittadini, al fine di ridurre l’incidenza del melanoma, ovvero il cancro alla pelle causato anche dalla lunga esposizione, senza protezioni, al sole estivo.

La crema solare gratuita in Olanda

Insomma, la scelta dell’Olanda sarebbe quella di fare addirittura un passo avanti sulla crema solare rispetto agli altri stati che prevedono incentivi. Se nel Regno Unito e in Australia l’acquisto è sovvenzionato dallo stato, che prevede tagli dell’IVA o sconti, per gli olandesi sarà completamente gratuita, rendendone l’uso più semplice anche per i cittadini meno abbienti. Il grosso problema delle protezioni solari, infatti, è che spesso sono esose, spingendo i cittadini più poveri a preferire un’esposizione con controllata ai raggi solari.

I cittadini olandesi potranno trovare la crema solare in ogni luogo pubblico, in appositi dispenser che, sostiene il governo, si troveranno nelle scuole, nelle università, nei parchi pubblici, negli impianti sportivi e all’interno delle aree festival. A proporre l’idea di questa distribuzione di protezioni solari sarebbe stato un dipendente di una clinica olandese, racconta l’emittente pubblica NOS, che ha trovato un modo innovativo per convertire i distributori di igienizzate rimasti in giro per il paese dalla pandemia. A finanziare la crema solare gratuita sarà il governo stesso, in collaborazione con le assicurazioni sanitarie statali, mentre la distribuzione sarebbe già iniziata, almeno all’interno degli istituti scolastici. I casi di melanoma negli ultimi anni, infatti, sono aumentati di parecchio, ed essendo la prevenzione piuttosto semplice (ed ora gratuita) si mira a diffondere l’abitudine nelle nuove generazioni, partendo proprio dai più piccoli studenti del paese.

