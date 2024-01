Cremona, nuovi treni in circolazione entro giugno 2024/ Ass. Lucente: “10 treni all’ora fino a Milano”

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha annunciato novità per il trasporto pubblico locale di Cremona, dopo aver incontrato i responsabili locali e istituzionali del territorio cremonese. Al tavolo anche il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, ma non solo: presente anche RFI, con il direttore operativo territoriale infrastrutture Sergio Stassi. Nell’incontro si è discusso in particolare modo delle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Milano-Treviglio-Cremona, che hanno registrato negli ultimi mesi una serie di criticità. Entro giugno dovrebbero essere immessi sulla tratta nuovi treni, come spiegato da Lucente.

“Stiamo lavorando per immettere sulle tratte i nuovi treni Donizetti. Entro il prossimo mese di giugno avremo nuovi convogli sulle linee, per poi sostituire l’intera flotta entro il 2025, che certo aiuteranno ad avere performance migliori in termini di puntualità. Fondamentale, poi, lavorare sulla soppressione dei numerosi passaggi a livello che spesso portano a ritardi e disagi per i pendolari. Un percorso impegnativo che deve vedere la collaborazione tra tutti gli enti coinvolti e il territorio. Proprio per migliorare sensibilmente la regolarità e la sicurezza della linea. In tal senso, l’impegno di Regione Lombardia è totale” ha spiegato l’assessore ragionale.

Treni Cremona, Lucente: “Pensiamo alla riattivazione della tratta con Piacenza”

Nel corso dell’incontro con i responsabili del Comune di Cremona, l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Lombardia, Franco Lucente, ha parlato anche degli interventi sulla linea Milano-Cremona-Mantova. “A lavori ultimati avremo una percorrenza sull’intera tratta di ben 10 treni all’ora sino a Milano, rispetto ai 4 attuali. Comprendo pertanto i disagi che vivranno nei prossimi mesi i pendolari. Il nostro obiettivo è fornire all’utenza un servizio efficiente e puntuale, utilizzando mezzi sostitutivi su gomma. Anche in questo caso, è necessario garantire comunicazioni tempestive e precise ai viaggiatori. Esorto, in tal senso, l’impegno di tutti gli enti coinvolti per fornire informazioni veloci e puntuali” ha spiegato.

Si è discusso inoltre dell’ipotesi riattivazione della tratta Piacenza-Cremona fino a Brescia: “Mi sono confrontato con i sindaci del territorio e con l’assessore regionale ai Trasporti dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini, per verificare la fattibilità del progetto. Un dialogo che sta continuando e che deve coinvolgere RFI e Trenord: è al vaglio uno studio per analizzare costi e benefici del ripristino del servizio. Da parte delle due Regioni vi è apertura in tal senso. In seguito all’analisi presentata, faremo ulteriori approfondimenti”.











