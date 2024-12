Le bollette luce e gas potrebbero costare di più già nel primo trimestre del 2025. L’analisi arriva da Bloomberg Intelligence che ha supposto un rincaro pari a 50€ a megawattora rispetto ai 34€ attuali. Un aumento di 15€ che influenzerebbe il budget di moltissime famiglie italiane.

L’aumento del gas potrebbe inevitabilmente tirar con sé anche l’energia elettrica, influenzando negativamente la capacità del potere d’acquisto delle famiglie (causandone una forte riduzione). Al momento la media di una bolletta del gas è tra i 44€ e i 45€, con una previsione di un rincaro significativo.

Bollette luce e gas 2025 in aumento per le tensioni geopolitiche

Le bollette luce e gas nel 2025 potrebbero – quasi sicuramente – subire nuovi aumenti a causa di molteplici fattori. Il primo tra tutti riguarda le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente e soprattutto tra Ucraina e Russia. In secondo luogo la causa è anche climatica.

L’inverno si prospetta sempre più freddo, con consumi più considerevoli e una netta riduzione dello stock disponibile (motivo per cui i prezzi potrebbero impennare). La Legge del mercato è sempre: meno offerta equivale ad un costo più elevato.

In questi ultimi mesi il prezzo non ha fatto altro che salire. Dopo lo sconto sul gas per il 2024 di ARERA, l’autorità ha fatto notare che i clienti che si trovano nel mercato tutelato hanno pagato fino a 122,15 centesimi di euro per metro cubo ad ottobre 2024 (il 4,6% in più rispetto al mese di settembre dello stesso anno).

Le stime di Altroconsumo

Altroconsumo ha provveduto ad alcune simulazioni sul possibile costo in bolletta del gas. Per un appartamento trilocale (di circa 80 o 90 metri quadrati) e con consumi registrati a novembre tra i 130 e i 150 metri cubi, il costo medio potrebbe aggirarsi tra 140€ e 170€.

Mentre a dicembre i consumi sarebbero fisiologicamente più alti superando i 200 metri cubi e un costo in bolletta tra 170€ e 200€.

La società a tutela dei consumatori suggerisce di valutare la possibilità di rateizzare le bollette così da poter mantenere inalterato (o comunque forte) il potere d’acquisto.

Bonus sociali e buon senso

I nuclei familiari con un reddito basso (entro 9.530€) e figli a carico (fino a tre) possono godere dei bonus sociali per risparmiare sul costo finale delle bollette luce e gas.

Incentivi a parte, Altroconsumo ricorda di utilizzare gli elettrodomestici in modo corretto, leggendo attentamente i termini contrattuali e assicurarsi della tariffa a cui si ha aderito (monoraria o bioraria).

I trucchi per risparmiare in bolletta sono molteplici, ma occorre conoscerli uno per uno e applicarli seguendo il buonsenso.