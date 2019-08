Cremona, ragazzi si sdraiano in mezzo alla strada/ L’ultimo folle gioco dagli USA

Il “gioco” di sdraiarsi in mezzo alla strada è giunto anche in Italia. Come riferisce Il Corriere della Sera, nella serata di martedì scorso, un residente di Castelverde, comune in provincia di Cremona (Lombardia), ha avvistato alcuni ragazzini tutti giovanissimi, di età compresa fra i 13 e i 15 anni, sdraiarsi appunto in mezzo alla strada incuranti delle automobili. I mezzi che sopraggiungevano, ovviamente sorpresi da quanto stava accadendo, sono stati costretti a manovre pericolose e improvvise per evitare di investirli. Solo per miracolo nessun ragazzino è rimasto ferito, ne tanto meno qualche automobilista, ma è chiaro di quanto sia folle, pericoloso e insensato questa triste pratica mutuata da oltre oceano. “È la prima volta che succede – le parole di Graziella Locci, il sindaco del comune nel cremonese, attraverso la propria pagina Facebook – e mi auguro che sia anche l’ultima. Da quel che ho appreso, si è sdraiato un solo ragazzino – ha aggiunto – la situazione è sfuggita di mano, dopo che la notizia è diventata virale”.

CREMONA, RAGAZZINI SI SDRAIANO IN STRADA

