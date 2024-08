Scenari economie mondiali secondo l’OPEC: stabilità e opportunità nel 2024-2025

Crescita economica stabile nelle principali economie mondiali secondo il nuovo report OPEC per quanto concerne il primo semestre del 2024. Una traiettoria che non dovrebbe subire cambiamenti nel breve termine, di conseguenza la crescita economica globale per il 2025 rimane invariata al 2,9%. Secondo l’OCSE, la robusta crescita del secondo trimestre del 2024 darà ulteriore slancio all’economia USA. Per quanto concerne l’Eurozona, i primi mesi dell’anno hanno indicato una crescita modesta, ma comunque superiore alle aspettative iniziali, sostenuta dalla ripresa del turismo e dall’incremento del reddito reale, nonostante le sfide che ancora affronta la produzione industriale.

Guardando invece all’Asia, Cina e India hanno mantenuto solidi trend di crescita nel primo semestre del 2024, con ulteriore sostegno previsto dai governi nel secondo semestre. Stabile anche l’economia di Russia e Brasile, che contribuiscono a una prospettiva di crescita costante.

Previsioni dell’economia mondiale 2024-2025: ulteriori sviluppi di crescita per le principali potenze mondiali?

Le previsioni per il secondo semestre indicano un atteggiamento più accomodante da parte delle banche centrali, con Stati Uniti, Eurozona e Regno Unito che potrebbero beneficiare di queste politiche. Molto, ovviamente, dipenderà dagli sviluppi inflazionistici e dalle eventuali iniziative volte a sostenere la crescita economica, soprattutto nelle economie più avanzate.

È possibile che si presentino ulteriori sviluppi di crescita per le economie emergenti nel corso del prossimo semestre, con Cina, India, Brasile e Russia che potrebbero imboccare strade sempre più propizie da un punto di vista economico.