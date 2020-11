Criminal Minds 15/ Anticipazioni episodio oggi, 28 novembre: serial killer oppure..

Criminal Minds 15, anticipazioni episodio oggi, 28 novembre

L’ultima stagione di Criminal Minds continua ad andare avanti con successo nel sabato sera di Rai2 e lo stesso farà proprio questa sera con il ritorno del tris di serie con S.W.A.T. 3 e Blue Bloods 10, cosa attende il pubblico questa sera? Lo scopriremo solo intorno alle 22.00 quando andrà in onda l’episodio numero 5 di Criminal Minds 15 dal titolo ‘Fratelli’ in cui il team si troverà ad andare in Illinois dopo una serie di sparatorie mortali. A richiamate il team è proprio questa catena di eventi che sembra essere causata da un serial killer e toccherà proprio alla BAU cercare di mettere insieme i pezzi di quello che è successo ma rischiando di essere presi di mira. Cosa succederà adesso? Un serial killer a lunga distanza ha usato un fucile da cecchino per prendere di mira le sue vittime e sembrava anche seguire il percorso di un altro serial killer, Phillip Dowd, che, perà è stato ucciso e quindi non poteva essere lui.

Ma chi è il serial killer che sta cercando la squadra?

Nel nuovo episodio di Criminal Minds 15 è ormai caccia aperta al serial killer anche se non si capisce bene se si tratta di un imitatore oppure no. All’inizio ha ripetuto le azioni di Dowd fino all’ultimo dettaglio e poi ha iniziato a cambiare il suo modo di operare. Dowd era un medico al pronto soccorso e sparava alle sue vittime prima di tornare di corsa al lavoro per lavorare proprio sulle sue stesse vittime per essere coinvolto in ogni parte del processo. La sua ultima vittima era un membro delle forze di polizia e quindi la squadra voleva impedire a questo imitatore di arrivare fino a loro, cosa succederà e cosa scopriranno sul vero killer?



