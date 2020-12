Criminal Minds 15/ Anticipazioni episodio oggi 5 dicembre 2020: Rusty

Criminal Minds 15, anticipazioni episodio oggi, 5 dicembre

Rusty è il titolo dell’episodio numero 7 di Criminal Minds 15 in onda oggi, 5 dicembre, su Rai2. La serie tv raddoppia questa settimana andando in onda due volte, ieri e oggi, e avvicinandosi pericolosamente al gran finale di stagione e di serie. Gli ultimi tre episodi della serie andranno in onda proprio nelle prossime settimane su Rai2 chiudendo un ciclo lungo ormai anni e che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Ma cosa succederà in questo nuovo episodio? Mentre Prentiss riflette sulla sua relazione con l’agente Mendoza, la squadra è chiamata a Denver, dove un soggetto ignoto ha ucciso tre persone staccando loro la testa. Le tre vittime erano tutte di età diverse, vivevano in zone diverse e non erano nemmeno nella stessa fascia di reddito. L’unica cosa che avevano tutti in comune è che avevano intorno dei bambini. Uno stava adottando un bambino e gli altri due si occupavano di bambini.

Ma chi è l’assassino che il team deve cercare in Criminal Minds 15?

Nel nuovo episodio di Criminal Minds 15, il soggetto ignoto che il team sta cercando prenderà di mira i padri/figure paterne. Era chiaro che stava avendo una crisi psicotica e le prove successive lo dimostrarono soprattutto quando finisce di uccidere un quarto uomo. Questa volta è stato visto parlare da solo e chiedere all’aria “è abbastanza?” e questo permetterà al team di affrontare la situazione partendo dal profilo del possibile assassino. Cosa succederà quando finalmente si scoprirà quelli che sono i dettagli del suo volto e del suo corpo? Scopriremo solo questa sera come la squadra affronterà tutto questo.



