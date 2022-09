Crisanti, moglie Nicoletta: “Contraria alla sua candidatura”/ “È una cosa da pazzi”

Moglie Crisanti: “Contraria alla sua candidatura”

Nicoletta Crisanti, moglie del virologo Andrea Crisanti, non è felice della sua candidatura alle elezioni politiche. Alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, dove è intervenuta insieme al marito, Nicoletta ha spiegato di aver cercato di contrastare la scelta del marito, almeno all’inizio, non essendo affatto contenta della scelta intrapresa dal medico.

“Ero totalmente contraria alla candidatura ma Andrea ha la testa dura, gli ho detto che era una cosa da pazzi ma lui ha insistito” ha spiegato Nicoletta. Adesso, però, la moglie di Crisanti spera nella sua elezione. Una volta che il marito ha deciso di candidarsi con il PD, lei ha scelto di sostenerlo: “Diciamo che ormai gli faccio da galoppina ma a questo punto lo sostengo e spero venga eletto”. Lo stesso virologo ha commentato: “Mia moglie dice ‘ma chi te lo ha fatto fare?’. Se mi eleggono, prenderò un’aspettativa”. Il candidato ha poi proseguito: “Il mio collegio è blindato? Ma che dice?! Devo prendere più preferenze degli altri…”.

Nell’intervista a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, dove è intervenuto con la moglie Nicoletta Crisanti, il virologo ha dichiarato: “Letta meglio di Draghi? 100 volte. Tutti vedono Draghi come un supereroe e un superuomo. Un paese che si affida ad un eroe è un paese disperato. Un voto a Draghi come premier? Mah, 6… Trovo difficile che la parte più emarginata del paese possa identificarsi in un banchiere e in un gruppo di tecnocrati”.

L’esperto ha spiegato inoltre il suo punto di vista su un’ipotetica nomina di Matteo Bassetti come Ministro della Salute: “Bassetti ministro della Salute? Ha le competenze in campo sanitario, sarebbe un buon ministro. A Roberto Speranza do un 8 come voto. Io non mi sento condannato alla sconfitta. Finché si sta in piedi, si combatte”. Lo stesso Andrea Crisanti è capolista Europa per Palazzo Madama con il PD.

