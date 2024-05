Crisi del sonno nei bambini: aumentano le prescrizioni di sonniferi/ “Colpa della pandemia e dei dispositivi”

Il troppo tempo trascorso incollati ai dispositivi digitali e ai social media sta alimentando una crisi di sonno nei bambini, con il numero di pillole raddoppiato in soli sette anni. Nel 2022 i medici hanno firmato più di 700.000 prescrizioni nei confronti di giovani che hanno difficoltà ad addormentarsi: molti di questi avevano pochi anni. Si tratta di un aumento di un quarto in tre anni e di un balzo “preoccupante” del 110% in sette anni. Gli esperti parlano di un “cocktail tossico” composto da più tempo trascorso sui social media, dalla crisi del costo della vita e dalla messa in pausa della vita dei bambini causata dalla pandemia di Covid-19, come spiega il Daily Mail.

Lampade abbronzanti possono portare al cancro della pelle/ "Giovani non informati sulle conseguenze"

Secondo i dati del Servizio Sanitario Nazionale inglese, i bambini di 11 anni hanno ricevuto più spesso le pillole, per un totale di 80.274 prescrizioni, ovvero più di 1.500 a settimana. Circa 154 prescrizioni sono arrivate nei confronti di giovani di età inferiore a un anno. Le statistiche mostrano che centinaia di bambini e adolescenti in Inghilterra vengono ricoverati in ospedale con disturbi del sonno, come l’insonnia, quasi raddoppiata negli ultimi anni. “Questo aumento è una vera preoccupazione perché, come medici, cerchiamo di evitare i sonniferi a qualsiasi età e di somministrarli solo in casi estremi”, ha detto al Sun Health la dott.ssa Sarah Jarvis, direttrice clinica di Patient.info.

Metabolismo e mobilità segreti per buona memoria?/ Studio su super anziani: declino cognitivo si può evitare

Crisi del sonno: “A causarle depressione e ansia”

Secondo la dott.ssa Sarah Jarvis ci sono “prove molto valide” che suggeriscono che i giovani sono “davvero alle prese con la loro salute mentale”, il che può portare a problemi di sonno. “La depressione e l’ansia portano comunemente a problemi di sonno, che si tratti di non riuscire a dormire, di svegliarsi spesso durante la notte o di svegliarsi presto la mattina”, ha spiegato ancora. Infatti “sebbene la pandemia di Covid-19 abbia peggiorato le cose, l’aumento dei problemi di salute mentale è iniziato molto prima”. Secondo l’esperta “i bambini piccoli utilizzano i social media più che mai e questo è stato collegato a disagio mentale, autolesionismo, depressione, ansia e bassa autostima”.

Vaccino sperimentale per cancro a cervello molto aggressivo/ Test su 4 pazienti: sopravvivenza fino a 50%

Zoe Bailie di The Mix, ente di beneficenza per i giovani, ha affermato a MailOnline: “A causa degli impatti a lungo termine del Covid, dell’ansia e dell’incertezza causate dalla crisi del costo della vita e dalla riduzione dei servizi per i giovani, i giovani sotto i 25 anni faticano a farcela, e questo ha un impatto a catena sul sonno modelli”. Le linee guida del servizio sanitario nazionale affermano che i medici non dovrebbero normalmente prescrivere farmaci per il sonno ai bambini a meno che non si tratti di un trattamento a breve termine ma i dati dimostrano altro: i dati del 2022 mostrano però che i medici hanno emesso 716.464 prescrizioni di ipnotici, sonniferi e medicine liquide, a bambini sotto i 16 anni in Inghilterra.

“Vogliamo fornire supporto psicologico ai giovani”

Un portavoce del servizio sanitario nazionale ha dichiarato: “Questi dati mostrano le continue pressioni senza precedenti affrontate da bambini e giovani e riflettono la crescente domanda di servizi di salute mentale per bambini: il servizio sanitario nazionale sta fornendo supporto per la salute mentale a un numero di bambini mai visto prima e sta espandendo i servizi con la massima rapidità”. Da parte del servizio sanitario nazionale c’è la volontà di garantire “che ogni giovane riceva il supporto di salute mentale di cui ha bisogno. Ecco perché abbiamo aumentato la spesa di oltre 4,7 miliardi di sterline in termini di contanti dal 2018/19, e stiamo aumentando la copertura dei team di supporto per la salute mentale nelle scuole raggiungere almeno il 50% degli alunni in Inghilterra entro marzo 2025″.











© RIPRODUZIONE RISERVATA