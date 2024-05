Mesotelioma: cos’è cancro dell’amianto, malattia di Franco Di Mare/ “Tumore molto cattivo”: sintomi e cure

“Un tumore molto cattivo“, così Franco Di Mare aveva parlato del mesotelioma che gli era stato diagnosticato. Ne aveva parlato a Che tempo che fa, accendendo un faro su un tumore raro che ha una correlazione con l’esposizione all’amianto. Si tratta di una malattia rara che colpisce soprattutto gli uomini. In 9 casi su 10 questo tipo di cancro è dovuto all’esposizione all’amianto, le cui fibre – se inalate – possono nuocere alle cellule. Ad esempio, se si depositano nei polmoni, causano altre malattie, tipo asbestosi o tumore polmonare. Nella maggior parte dei casi, il mesotelioma è causato dall’esposizione professionale all’amianto, ma c’è anche quella ambientale.

Farmaco anti obesità funziona anche contro l'alcolismo/ Semaglutide “vieta” al cervello di bere

Peraltro, anche i familiari delle persone esposte professionalmente all’amianto sono a rischio, visto che le fibre possono depositarsi sui vestiti. Il rischio, in generale, aumenta con la crescita della durata di esposizione e del numero di fibre che si respirano, ma comunque il periodo che intercorre tra l’esposizione e l’insorgenza di questo tumore è di circa 40-50 anni. Non vanno ignorati altri fattori di rischio, come le radiazioni ionizzanti o al diossido di torio, usato in passato come mezzo di contrasto per le radiografie. Ci sono poi rari casi di predisposizione familiare per le mutazioni del gene BAP1.

Covid può provocare problemi al cuore fino a 3 anni dall'infezione/ Il nuovo studio del san Raffaele

I VARI TIPI DI MESOTELIOMA E COME VIENE TRATTATO

Ci sono vari tipi di mesotelioma a seconda della zona che viene interessata e delle caratteristiche delle cellule. Riguardo i sintomi, nel caso di quello pleurico, ci sono quelli respiratori (fiato corto e tosse), ma possono insorgere anche dolori a schiena e torace, debolezza muscolare e perdita di peso. Chi soffre di mesotelioma peritoneale, può riferire nausea, vomito, dolore all’addome e dimagrimento. Per scegliere il tipo di cura bisogna individuare lo stadio del tumore, capire cioè quanto è diffusa, ma spesso la diagnosi arriva quando ha già superato gli stadi iniziali ed è difficile da curare, motivo per il quale è un tumore con una prognosi difficilmente positiva.

SCENARIO SANITÀ/ "Assistenza territoriale, senza una vera riforma il Pnrr può solo fallire"

In generale, il mesotelioma è operabile se è a uno stadio iniziale, ma solitamente ha scopo palliativo. La chemioterapia rappresenta il trattamento standard e, per quanto riguarda i farmaci, rispetto ai derivati da platino e antifolati, che vengono spesso utilizzati insieme, negli ultimi anni sono state avviate sperimentazioni con farmaci biologici e con l’immunoterapia, ma finora non sono emersi approcci in grado di fornire un effetto importante sulla sopravvivenza dei pazienti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA