Crisi di Governo, Pd “Elezioni più vicine”/ Conte trema, Cdx “impossibile lavorare”

Dopo il duplice colloquio al Quirinale negli ultimi due giorni – martedì Conte da Mattarella e ieri il Centrodestra (Salvini, Meloni, Berlusconi) – la crisi di Governo viene ‘congelata’ in vista dei prossimi appuntamenti del Presidente del Consiglio sul Recovery Plan: oggi i sindacati, poi le categorie sociali, le Regioni e i Comuni. Ma nel frattempo – seppur con la smentita netta ieri di Palazzo Chigi – non è escuso che dal Colle siano stati dati solo alcuni giorni per definire l’allargamento della maggioranza e il patto di legislatura collegato.

La situazione è però in stallo, con il “caso Cesa” (le indagini per concorso esterno in associazione mafiosa sul leader Udc Lorenzo Cesa, dimissionario dopo l’avviso di garanzia) che incombe tanto sul Centrodestra (ieri salito non compatto da Mattarella) quanto sopratutto sul Governo che guardava (e guarda) ai centristi al Senato come l’opportunità di aumentare i “responsabili”. «Oggi elezioni più vicine? Purtroppo sì», è laconico Andrea Orlando, vicesegretario Pd, stamane a Piazzapulita. La situazione è delicata e la crisi non sembra risolversi in fretta: «Noi crediamo che se si toglie Conte questa maggioranza implode», riflette il leader dem.

LE TRAME SUL GOVERNO CONTE

«Sta succedendo quello che purtroppo noi temevamo. Pensavamo che oltre questo governo tutte le altre ipotesi fossero di molto difficile percorribilità. Purtroppo – ha proseguito Orlando su La7 – le cose ci stanno dando ragione. Noi non vogliamo mischiare i nostri voti con quelli di Salvini e Meloni, quindi un’ipotesi di unità nazionale non esiste»: la crisi di Governo, anche senza le dimissioni formali di Conte, resta una “minaccia” per l’intera maggioranza giallorossa. I numeri al Senato e nelle Commissioni mettono paura per ogni provvedimenti futuro, a cominciare dal passaggio importante mercoledì prossimo sulla relazione giustizia del Ministro Bonafede: Renzi e Italia Viva hanno già fatto sapere che voteranno contro, così come le opposizioni, lasciando al Governo pochissimo spazio per trovare una maggioranza solida.

«Se volete confrontarvi nelle sedi istituzionali, noi ci siamo» è il rilancio del leader di Italia Viva “chiamando” l’opportunità del Governo di larghe intese, finora escluso dal Pd e dal M5s. Paola Binetti, Antonio Saccone e Antonio De Poli sono i tre senatori Udc a cui guarda Palazzo Chigi per rinsaldare l’esecutivo, ma per l’appunto il “caso Cesa” ha congelato tutto rendendo assai complessa la trattativa vista la reazione dei grillini Di Battista e Di Maio, «mai il M5S potrà aprire un dialogo con soggetti condannati o indagati per mafia o reati gravi». Il Centrodestra ieri ha fatto sapere nella stringata nota successiva al vertice col Capo dello Stato «con questo Governo e questo parlamento senza maggioranza è impossibile lavorare. L’unica ipotesi sono le urne». Oggi però Berlusconi nell’intervista a La Verità compie un passo successivo, «una crisi pericolosa, da risolvere in fretta. A questo punto è auspicabile che Matteo Renzi vada avanti nella sua opera, facendo definitivamente cadere il governo Conte».



