Crisi di Governo, ultime notizie/ Conte strappa, addio Draghi? Lega “teatrino M5s-Pd”

CONTE DÀ ULTIMATUM A DRAGHI: CRISI DI GOVERNO SEMBRA IRREVERSIBILE

La crisi di Governo a questo punto della settimana, a meno tre giorni dal ritorno in Parlamento per il Premier dimissionario Mario Draghi, sembra ormai irreversibile: quella «rottura del patto di fiducia» denunciata dal Presidente del Consiglio in CdM prima delle dimissioni non sembra vedere molti segnali di “ricomposizione”. Le ultime avvisaglie sullo stato comatoso del Governo Draghi arrivano dai forti “ultimatum” lanciati da Giuseppe Conte in diretta video streaming sabato sera all’Assemblea congiunta dei parlamentari M5s: «Senza risposte chiare da Draghi, il Movimento 5 Stelle non potrà più condividere una responsabilità diretta di governo». Non solo, Conte ribadisce il concetto già espresso nei giorni scorsi che da parte del Movimento non è giunto alcun No alla fiducia, semmai «è il M5s ad aver subito un ricatto. con spirito costruttivo abbiamo invitato Draghi a confrontarsi ricevendo in cambio generiche aperture ma le risposte, sulle urgenze del Paese, restano ancora non pervenute».

Conte: “fuori da Governo se Draghi non risponde sui 9 punti”/ “M5s è stato umiliato”

E infine, è ancora Conte ad aver apostrofato il Premier dimissionario con «Spetterà a Draghi valutare se ci sono le condizioni per garantire al Movimento 5 stelle di poter svolgere la sua azione politica in un contesto di una maggioranza poco coesa, consentendo a M5s di poter godere di rispetto e della medesima correttezza accordata da M5s alle altre forze politiche». Una crisi di Governo che dunque, a pochi giorni dal redde rationem in Aula per volontà del Quirinale – che ha respinto le dimissioni di Draghi per poter “parlamentarizzare” la crisi – non sembra venire a capo ad alcuna soluzione “a buon mercato”. Fonti dell’ANSA vicino a Palazzo Chigi raccontano di un Draghi sfuggente in queste ore ma che in testa ha un unico pensiero: «mercoledì sarà il giorno del commiato, delle dimissioni. Anche perché, ragiona chi gli è vicino, già non si registravano prima delle parole del leader M5s novità che cambiassero il quadro. Se il tema era quello dell’agibilità politica le dichiarazioni opposte dei partiti e la presa di posizione M5S non porta che a una conclusione», spiega l’Agenzia ANSA domenica mattina.

CRISI DI GOVERNO/ Ultime notizie: ultimatum Conte, ma 50 M5S verso fiducia a Draghi

LA CRISI DI GOVERNO, COSA DICONO GLI ALTRI: LETTA, RENZI, DI MAIO E SALVINI

Gli appelli internazionali, da Biden alla Commissione Europea fino ai mercati finanziari, così come gli appelli degli stessi partiti – Pd, Forza Italia, Italia Viva, Azione e in parte anche la Lega – non sembrano vedere risvolti a breve termine: con la spaccatura tra M5s e maggioranza esistente fino al 14 luglio per Draghi l’unica “soluzione” alla crisi di Governo è la caduta dello stesso. A quel punto, come ragiona il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, «tra giovedì e venerdì, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe sciogliere le Camere». In mattinata è ripresa intanto l’Assemblea congiunta dei parlamentari M5s dove si registra un fortissimo fermento tra la base in quanto la linea del Presidente Conte non convince almeno una cinquantina di esponenti e nelle prossime ore potrebbero essere anche di più.

"De Guindos ha 10 milioni nascosti in Lichtenstein"/ La bufala che sfiora Draghi...

Uno strappo interno al Movimento potrebbe forse rappresentare una soluzione diversa da quella attuale, con dunque Conte “sfiduciato” e una maggioranza ampia a sostegno degli ultimi mesi del Governo Draghi: per il momento però restano solo scenari ipotetici, con l’aggiunta delle tesi dei singoli partiti che in queste ore fremono di trattative verso la giornata campale del 20 luglio prossimo. «Se le cose restano come sono oggi Mario Draghi mercoledì rassegnerà le sue dimissioni davanti al Parlamento», denuncia allarmato Di Maio che si sfoga contro Conte e il suo ex partito, «il vero obiettivo di Conte è andare a elezioni per azzerare il gruppo parlamentare e non ricandidare il 99% dei deputati e dei senatori uscenti. Tanto più che alle elezioni andranno malissimo». Si tratta di una “vendetta politica” contro Draghi e contro il M5s, quella di Giuseppe Conte – secondo l’ormai odiato rivale Luigi Di Maio. Parole forti arrivano anche da Matteo Renzi che è impegnato a far scattare un Draghi-bis senza più i 5Stelle: «Dobbiamo provarci e crederci fino all’ultimo. Anche nei minuti di recupero. La partita non è semplice, ma è in mano a Draghi. Deve decidere se venire in Parlamento e comunicare all’Italia cosa vuole ancora fare o mollare. Credo però che Draghi abbia un senso delle istituzioni straordinario e quindi c’è ancora margine perché resti». Da Berlusconi e Tajani l’invito è lo stesso, «avanti senza M5s», mentre per l’alleato unico rimasto a Conte – il Pd di Letta – resta difficile tenere la barra dritta del “campo largo” dopo lo strappo in Senato degli scorsi giorni. «Mercoledì siano della partita i pentastellati», è il nuovo appello lanciato da Letta il quale però non esclude che si possa arrivare ad elezioni anticipate qualora non si riuscisse a trovare una quadra tra Parlamento e Palazzo Chigi. Infine la Lega di Salvini, la quale registra la richiesta di molti attivisti di non provocare una crisi di Governo nel caos più grande per la crisi economica di questi ultimi decenni: «Noi vogliamo governare con gente che ha piedi ben piantati per terra. Faremo quello che serve all’Italia e non siamo disposti a partecipare al teatrino di questi giorni in cui le marionette Conte e Di Maio dicono una cosa la mattina e una alla sera», spiega il segretario del Carroccio alla festa del partito di Lezzeno (Como), «La Lega in Parlamento voterà solo per il bene dell’Italia e degli italiani. O c’è qualcuno che ha voglia di lavorare seriamente nei prossimi mesi o tanto vale restituire la parola agli italiani». Per Matteo Salvini la conclusione è tranciante: «Noi costruiamo di giorno e 5Stelle e Pd disfano la sera. Non si può andare avanti così. Quindi piuttosto che andare avanti mesi con questo teatrino, torniamo a fare le cose che la gente si aspetta da noi».

5Stelle e PD da tempo bloccano l’Italia coi loro litigi e le loro pretese, con crisi, richieste di poltrone, Ius Soli, droga libera o Ddl Zan: gli Italiani non ne possono più, basta! pic.twitter.com/l0irmmfVSW — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 17, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA