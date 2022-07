Crisi di Governo, ultime notizie/ Dimissioni Draghi congelate, cosa succede mercoledì

DRAGHI SI È DIMESSO, CRISI DI GOVERNO: COSA È SUCCESSO IERI E COSA SUCCEDERÀ ORA

14 luglio 2022: dalla presa della Bastiglia a quella della “pastiglia” per chi, in Italia come in Europa, davanti alla crisi di Governo apertasi ieri vivrà 5 giorni di fortissima tensione per il destino immediato della settima potenza mondiale. Le dimissioni del Premier Mario Draghi avvenute in CdM dopo lo strappo del Movimento 5Stelle al Senato (sul Decreto Aiuti, comunque passato con 172 Sì alla fiducia nell’esecutivo) sono state immediatamente respinte dal Capo dello Stato, il quale ha deciso di “parlamentarizzare” la crisi di Governo convocando il Presidente del Consiglio al Senato per il prossimo mercoledì (dopo la missione in Algeria sul fronte gas).

Questo quanto in estrema sintesi è successo ieri nel 14 luglio che la politica italiana difficilmente dimenticherà: potrà farlo se il 21 luglio prossimo in Parlamento si dovesse ricomporre l’importante frattura lanciata ieri da Conte. Se invece davanti alle Comunicazioni del Premier Draghi non si dovesse registrare una nuova fiducia per questi ultimi mesi di Legislatura, ecco che il “salto nel buio” sarebbe presto che servito: a quel punto le dimissioni di Draghi al Quirinale sarebbero “irrevocabili” e Mattarella dovrebbe convocare consultazioni per capire se affidare l’Italia ad un nuovo Governo “balneare” o se sciogliere le Camere e indire nuove Elezioni (anticipate). Le posizioni dei partiti non sono ancora nettissime nel quadro politico più complesso di questa già tormentata Legislatura: Pd, Italia Viva, Forza Italia, Azione puntano per un Draghi-bis senza più i 5Stelle, con pochi punti programmatici per terminare naturalmente la Legislatura ed evitare il voto anticipato nel pieno di crisi economica, inflazione, crisi energia, pandemia, scadenze PNRR. Per Fratelli d’Italia l’invito chiaro e netto si chiamano Elezioni anticipate, per ovvie ragioni elettorali di massimo vantaggio che potrebbero trarre dopo una crisi avventata come quella apertasi ieri; occhi puntati alla fine su Lega e M5s, che poi sono i due gruppi parlamentari più corposi.

CRISI DI GOVERNO “PARLAMENTARIZZATA”. COSA SIGNIFICA E COSA COMPORTA

«Se i 5 Stelle, in un momento di crisi e di emergenza come questo, hanno ritenuto di far cadere il governo perché contrari a un inceneritore, credo che Draghi abbia fatto bene a gettare la spugna” e ora “l’esperienza è finita, bisogna andare votare», ha spiegato stamane Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera, unendosi all’invito di Salvini, «Abbiamo fatto diverse riunioni e siamo tutti d’accordo con il nostro segretario Salvini. Non sarebbe serio andare avanti con una maggioranza ricattata da Conte». Lato M5s, difficile pensare che in Aula mercoledì prossimo la crisi di Governo possa essere chiusa con “indifferenza”, anche se ieri la capogruppo Castellone l’ha comunque paventato: «5Stelle ha agito per difendere la dignità, ma nessuna sfiducia a Draghi».

L’anomalia infatti di questa crisi di Governo – definita in termine tecnico “extraparlamentare” – è proprio il fatto che in Parlamento nessuno ha sfiduciato il Presidente del Consiglio o il suo Governo: anche per questo il Quirinale ha congelato le dimissioni di Draghi rimandando alla “parlamentarizzazione” della crisi la prossima settimana. Come ha ben spiegato il costituzionalista in quota Pd Stefano Ceccanti a “RaiNews24”, «il termine decisivo del comunicato del Quirinale è “comunicazioni” in quanto è possibile in quell’occasione presentare un documento sottoscritto dai partiti di maggioranza (da capire a quel punto se con o senza M5s, ndr) e farlo votare dopo il discorso del Premier». Ancora il capogruppo Pd in Affari costituzionali alla Camera ha spiegato che la scelta parlamentarizzazione la crisi «è indubbiamente la più adeguata, rispetto alla possibile alternativa dell’apertura di consultazioni per un nuovo esecutivo, per due ragioni di fondo. La prima è che porta ciascuno ad assumere le proprie responsabilità in Parlamento, in modo trasparente e in contraddittorio. La seconda è perché si basa su un’ipotesi realistica di ricomposizione del rapporto fiduciario per la quale tutta la maggioranza dovrebbe attivamente lavorare. Le ragioni che hanno motivato la nascita dell’attuale esecutivo sono ancora tutte pienamente valide».

DRAGHI AL SENATO MERCOLEDÌ: I 3 SCENARI DELLA CRISI DI GOVERNO

Ma dunque, mercoledì prossimo, in Parlamento cosa potrebbe davvero accadere davanti al discorso di Mario Draghi? Intanto va capito se l’intervento del Presidente del Consiglio ieri dimissionario sia volto a spiegare “solo” il motivo per cui «le votazioni di oggi (ieri, ndr) in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più». O se invece non proporrà un discorso volto ad un mini programma di fine Legislatura in modo da ottenere o meno la fiducia dei partiti in Aula, con o senza M5s a quel punto poco può importare in quanto i numeri ci sarebbero lo stesso. Ovviamente, sempre che anche la Lega condivida la fine della Legislatura “naturale” e non invece una ghiotta occasione per capitalizzare il consenso attuale della coalizione (anche se maggiore per Meloni su Salvini, dato da non sottovalutare per le scelte future del Carroccio) andando alle urne anticipate. Sono in tutto comunque 3 gli scenari differenti che potrebbero aprirsi davanti al Governo dopo le Comunicazioni del Premier mercoledì 21 luglio:

1-Ricomposta frattura Draghi-M5s

L’ipotesi meno probabile, con il Governo che si ricompone e con le scuse plateali di Giuseppe Conte dopo il Decreto Aiuti: difficile pensarlo, visto anche le parole durissime usate da Draghi ieri in CdM annunciando le proprie dimissioni. Clamorosi dietrofront del M5s però non sarebbero i primi e comunque fino ad oggi la fiducia al Governo non l’hanno mai fatta venire meno (ieri sono usciti dall’Aula, il che equivale ad una astensione di protesta)

2-Draghi-bis

L’ipotesi più razionale, tentata da Renzi e Letta in queste ore: qui però Draghi dovrebbe volerlo, dopo aver detto per giorni che non vi sarà «un altro Governo Draghi oltre a questo». Non solo, se Forza Italia e Toti hanno garantito il sostegno al Governo Draghi senza il M5s, la Lega tentenna per quanto già spiegato in precedenza

3-Dimissioni irrevocabili ed Elezioni anticipate

Lo scenario che il Quirinale vuole evitare ad ogni costo: andare ad Elezioni in pieno autunno – la data dovrebbe essere ottobre, visto anche che il 24 settembre scatta la pensione per i parlamentari di questa Legislatura e che prima vi sono le vacanze degli italiani ad impedire un voto nazionale – in quanto non si ricompone alcuna maggioranza con Draghi in Parlamento. Le dimissioni a quel punto sarebbero irrevocabili e il Capo dello Stato dovrebbe sciogliere le Camere e indire il voto: resta un possibile quarto scenario ipotetico, ovvero un Governo tecnico traghettatore che possa scrivere Finanziaria e riforme su gas e inflazione nel giro di pochi mesi prima del voto. Ipotesi però – ieri si è fatto il nome di Amato, un grande classico delle crisi di Governo – alquanto complessa visto che il Governo tecnico comunque deve avere i numeri in Parlamento e, ad oggi, Lega-FdI-M5s non daranno quasi sicuramente il loro appoggio ad uno scenario del genere.











