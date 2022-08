Crisi o ripresa, Meeting Rimini 2022/ Diretta video: Giorgetti, Blangiardo, Vittadini

“CRISI O RIPRESA: QUALI LE CHIAVI DELLO SVILUPPO?” AL MEETING RIMINI 2022: INCONTRO CON GIORGETTI E BLANGIARDO

Tra gli ultimi incontri di questa edizione del Meeting Rimini 2022, il tema “Crisi o ripresa: quali le chiavi dello sviluppo?” proietta già dal titolo lo sguardo verso l’immediato futuro: Elezioni, emergenze, sviluppo. Con ospiti d’eccezione, il convegno organizzato da Meeting e Fondazione per la Sussidiarietà avrà inizio oggi 25 agosto alle ore 17 presso la Sala Neri Generali della Fiera Nuova di Rimini: qui tutte le informazioni per partecipare in presenza, mentre resta a disposizione il collegamento in diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting di Rimini, come pure su RaiNews24, RepubblicaTv e Askanews.

Intervengono all’incontro sulla crisi e le possibilità di sviluppo dell’economia in Italia: Giancarlo Blangiardo, Presidente ISTAT; Marco Ceresa, Group Chief Executive Officer Randstad Italia; Roberto Giacchi, Amministratore Delegato Italiaonline; Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico; Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato Invitalia. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

MEETING RIMINI 2022, DIRETTA VIDEO STREAMING INCONTRO SULLA CRISI E IL FUTURO DEL PAESE

Dalla pandemia al debito pubblico schizzato in pochi mesi, dalla guerra in Ucraina alla maxi inflazione, ma anche la scarsa produttività, il caro energia e l’instabilità politica nazionale e internazionale: tutto questo genera profonda inquietudine guardando al futuro dello sviluppo di questo Paese. Ai protagonisti invitati al Meeting Rimini per parlare della crisi verrà chiesto proprio un particolare e informato punto di vista riguardo i veri problemi e le possibili soluzioni che l’Italia dovrà sostenere nel futuro giù molto vicino.

Ce la farà il nostro Paese ad affrontarli e risolverli tutti questi problemi? Questo verrà chiarito da Giorgetti, Blangiardo, Giacchi e Mattarella (il nipote del Presidente della Repubblica, ndr): «quali saranno poi le chiavi economiche, sociali, umane per un domani positivo per tutti e per ciascuno?», rilancia la Fondazione Meeting nel presentare l’incontro “Crisi o ripresa: quali le chiavi dello sviluppo?”. Da dopo le Elezioni le sfide che accompagneranno il nuovo Governo partiranno proprio da quei problemi evidenziati in questi ultimi due anni e mezzo di emergenze continue. Il convegno è stato realizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Philip Morris Italia, Italian Exhibition Group, Terna.













