RIFORMA PENSIONI 2024/ L’uscita a 62 anni chiesta per la scuola (ultime notizie 21 luglio)

RIFORMA PENSIONI 2024, LE PAROLE DI PACIFICO

Le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sulla riforma delle pensioni sono state commentate anche da Marcello Pacifico, Presidente nazionale dell’Anief. Dal suo punto di vista, il ministro, oltre a guardare alla situazione demografica, se ha cuore la sostenibilità del sistema pensionistico dovrebbe anche cercare di arrivare alla separazione tra spesa previdenziale e assistenziale, altrimenti le uscite determinate dallo Stato sociale che pesano sul bilancio dell’Inps continueranno a far percepire in maniera distorta la reale situazione dei conti del primo pilastro, quello pubblico, della previdenza. Secondo Pacifico, inoltre, sarebbe giusto arrivare a determinare una finestra d’uscita per il personale della scuola a 62 anni.

DONNE & LAVORO/ Se la maternità non è sostenuta con buonsenso

RIFORMA PENSIONI 2024, LE PAROLE DI LANDINI

Va anche detto che tale finestra, secondo il sindacalista, non dovrebbe prevedere alcune penalizzazione economica per chi ne volesse usufruire. Inoltre, per insegnanti e personale Ata andrebbe previsto il riscatto gratuito della laurea ai fini pensionistici. Intanto Maurizio Landini è tornato a parlare di pensioni, evidenziando che il Governo è riuscito a peggiorare la Legge Fornero, che pure intendeva cancellare. Per il Segretario generale della Cgil, l’Esecutivo dovrebbe concentrarsi su interventi a favore delle donne e dei giovani. In quest’ultimo caso varando una pensione di garanzia. Vedremo se ci sarà una qualche “risposta” dell’Esecutivo alle sollecitazioni dei due sindacalisti. Anche se Giorgetti ha spiegato che il tema verrà affrontato solo in autunno.

SPY FINANZA/ Jamie Dimon, la scelta di Trump per fare guerra all'Ue

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA