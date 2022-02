CRISI UCRAINA/ Ecco perché Macron è il miglior alleato di Zelensky in occidente

Dopo diversi mesi di scetticismo da parte dell’Ucraina, la visita del presidente francese Emmanuel Macron al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky dell’8 febbraio segna il ritorno della Francia in prima linea in Ucraina. Da parte ucraina, le questioni sono gestite da Andriy Yermak con il supporto del nuovo arrivato nell’ufficio del presidente, Rostyslav Shurma.

Il veloce viaggio di Emmanuel Macron a Kiev sembra un cambio di direzione da parte del presidente francese, che, fino ad ora, aveva rimandato una visita a Zelensky.

Tuttavia, la crisi russo-americana sull’Ucraina gli ha fatto cambiare idea a poco a poco. Il 26 gennaio una delegazione ucraina ha visitato Parigi; il viaggio ha fatto seguito alla partecipazione di Andriy Yermak, capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, la Bankova, a una sessione del Normandy Format con Russia e Germania. Guidata dal ministro dell’Economia Yulia Svyridenko, la delegazione ha cercato di rinnovare i legami commerciali tra Francia e Ucraina, danneggiati dalle dimissioni del ministro dell’Interno Arsen Avakov, che era stato il punto di contatto preferito del complesso militare-industriale francese.

Dopo la partenza a sorpresa di Avakov nel luglio 2021, la responsabilità dei contratti ancora da firmare è stata assunta dal braccio destro di Zelensky, Yermak, la cui influenza a Kiev è cresciuta negli ultimi mesi. In stretta collaborazione con il presidente, Yermak sovrintende alle questioni di intelligence, difesa, politica estera e strategia industriale, comprese le relazioni con la Francia.

Secondo fonti di intelligence francese Yermak ha affidato a Rostyslav Shurma, il nuovo vice capo della Bankova, l’incarico di coordinare le relazioni con la Francia. Shurma è stato nominato al suo nuovo incarico alla fine di novembre dello scorso anno come parte di un rimpasto effettuato durante il tumulto che ha seguito l’affermazione di Zelensky di aver scoperto un complotto volto a fare un colpo di Stato. Aveva già prestato servizio nel consiglio di sorveglianza del conglomerato di difesa del settore pubblico Ukroboronprom nel maggio 2021.

A Parigi, alla fine di gennaio, Shurma ha partecipato a un incontro con il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire insieme al ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov. Gli è stato affidato il delicato compito di convincere il ministero dell’Economia francese a sostenere gli investitori francesi in Ucraina, in particolare attraverso la fornitura di garanzie finanziarie. Ha anche avuto colloqui con il gruppo elettrico francese Edf, che è in competizione con il gruppo statunitense Westinghouse, per contratti per l’energia nucleare ucraina. Per il momento, però, il gruppo statunitense è in vantaggio su Edf.

Kubrakov, nel frattempo, ha parlato con i dirigenti di Alstom del programma nazionale “Big Construction” di Zelensky, che potrebbe portare un ordine di 130 locomotive per il gruppo francese. La delegazione ucraina ha anche incontrato i rappresentanti di Airbus Group per discutere i piani di Zelensky per la creazione di una nuova compagnia aerea, Ukraine National Airlines.

Rostyslav Shurma non ha il tipico background degli altri aiutanti di Zelensky. È il figlio dell’ex membro del parlamento (deputato) Igor Shurma, uno dei principali sostenitori dell’ex presidente filorusso Viktor Yanukovich, che era vicino al partito del blocco di opposizione e del deputato sostenuto dal Cremlino Viktor Medvedchuk. Shurma Jr ha trascorso diversi mesi con il Boston Consulting Group (Bcg) nel 2005 ed è stato per quasi 13 anni un senior manager presso Metinvest, una componente chiave nell’impero degli affari dell’oligarca di Donetsk Rinat Akhmetov, che oggi si presenta come il principale rivale di Zelensky.

