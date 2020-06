Cristel Carrisi in crisi con il marito Davor Luks?/ Fa chiarezza e rivela:”Per lui ho fatto dei sacrifici…”

Pubblicità

Cristel Carrisi vive in un sogno. Grazie al marito Davor Luksic continua a sognare, andare avanti, studiare e tenere insieme la sua famiglia anche se, oggi, in un’intervista a DiPiù Tv ha rivelato di aver fatto delle rinunce per lui e questo non sempre l’ha resa felice almeno all’inizio. Grazie al marito ha ritrovato l’atmosfera di un tempo, quella che respirava a Cellino San Marco quando era una bambina e viveva felice e contenta con i suoi genitori e i suoi fratelli, prima che l’incubo della scomparsa di Ylenia rovinasse e spazzasse via tutto. Lei stessa, senza fare riferimento alla sorella, rivela che quei sorrisi e quel vivere la quotidianità lo ha ritrovato sin da subito con Davor ed è per questo che ha pensato subito ad una famiglia da creare con lui senza rinunciare all’amore e nemmeno alla sua passione, soprattutto quella per la tv, che lui non ha mai ostacolato, anzi.

Pubblicità

CRISTEL CARRISI E LE RINUNCE PER DAVOR

Cristel Carrisi racconta: “Ho cambiato vita e sono contenta di averlo fatto, Davor mi ha dato un forte senso di protezione, mi ha regalato quel clima di felicità che respiravo da bambina. In tutto questo, non mi ha mai chiesto di mettere da parte la mia carriera, sono stata io a volere fermarmi per dedicarmi ad altro come l’Università, dove mi sto laureando in Economia, e la mia linea di costumi”. Poi ammette che suo marito sa bene i sacrifici che ha fatto lasciando tutto trasferendosi a Zagabria dove, sottolinea, “ama vivere”. I sacrifici non le fanno paura proprio perché questo le hanno insegnato i suoi genitori quindi la sua vita con Davor è felice così come il suo matrimonio, crisi? Nemmeno l’ombra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA