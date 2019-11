Cristel Carrisi/ L’incontro con il marito Davor Luksic:”ero diffidente nei confronti degli uomini poi…”

A pochi mesi dalla nascita della sua secondogenita Ylenia, Cristel Carrisi sembra essere ritornata più in forma di prima. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso appare tonica e più che solare, anche se lo scatto condiviso su Instagram è sparito in tempo record nel giro di pochi giorni. Un bel traguardo comunque per l’erede del Leone di Cellino San Marco, sempre più impegnata nel suo nuovo ruolo di mamma e moglie.”Me lo sono trovato davanti a tavola con i miei amici americani”, ha confessato tempo fa al settimanale Chi parlando del marito Davor Luksic, “ero diffidente nei confronti degli uomini e sono stata sulle mie, ma frequentandolo ho scoperto che non è uno di quelli che parlano e basta”. Cristel tra l’altro potrebbe decidere di non fermarsi a quota due e proseguire a passo spedito verso un ulteriore allargamento della sua famiglia. Del resto Al Bano ha messo al mondo sei figli e potrebbe aver passato il testimone proprio alla sua biondissima rampolla.

Cristel Carrisi, tempi duri nel ricordo di Ylenia

Sono tempi duri per Cristel Carrisi e l’intera famiglia: il ricordo di Ylenia è ancora vivo e il dolore è sempre pronto a riaccendersi, anche a causa delle nuove piste emerse in questi giorni.”Infilavo il dolore in un cassetto e pensavo che il tempo sarebbe stato il modo migliore per curare le ferite, così guardavo avanti senza piangere, che per me era un modo per autocommiserarsi. Ma ho capito che mi sbagliavo”, ha dichiarato la figlia di Al Bano tempo fa, parlando della sorella. In questi ultimi giorni c’è stato anche un po’ di spazio per qualche sorriso e per un po’ di divertimento. L’intera famiglia Carrisi è volata infatti in America, come ci svela Romina Jr Carrisi in uno dei suoi ultimi post. Tutti tranne Cristel, naturalmente, visto che con due bambini piccoli le sarebbe stato impossibile (forse) lasciare il nido familiare per prendere un aereo e stare via alcuni giorni. L’ultimo scatto di famiglia riguarda invece lo scorso settembre, quando Cristel, Romina, Yari e i due genitori Romina Power e Al Bano Carrisi hanno posato insieme per una foto cuore a cuore. Oggi, mercoledì 13 novembre 2019, Cristel Carrisi sarà inoltre al fianco del padre e del fratello Yari per partecipare alla puntata del Maurizio Costanzo Show. Vorranno rivelarci qualcosa di più sui loro prossimi progetti di famiglia?

