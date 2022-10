Cristian Antonio, Gabriel e Daisy, figli di Amaurys Perez/ “Averli non è stato facile”

Cristian Antonio, Gabriel e Daisy, chi sono i figli di Amaurys Perez

C’è una grande mancanza che Amaurys Perez sente nella Casa del Grande Fratello Vip ed è quella della sua famiglia. Il concorrente ha espresso sin dai primissimi giorni nella Casa il suo malessere per la mancanza della moglie Angela Rende e dei suoi tre figli. Cristian Antonio, Gabriel e Daisy sono i suoi tre gioielli, per i quali spesso versa lacrime nel confessionale o chiacchierando con gli amici nella Casa. D’altronde dietro la loro nascita c’è una storia molto particolare e complicata che lui stesso ha raccontato in qualche intervista.

In un’intervista rilasciata al programma Vieni da me, Amaurys ha raccontato le grandi difficoltà che lui e sua moglie hanno avuto nell’avere dei figli: “Ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato nel 2010 quando proprio non ci speravamo più. – ha raccontato al tempo – In quei quattro anni abbiamo fatto e provato qualsiasi cosa. Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi.”

Amaurys Perez e l’amore per i suoi tre figli

Questo atteggiamento ha avuto poi i suoi frutti perché oggi Amaurys è papà di tre bellissimi bambini. Anche nella Casa del Grande Fratello Vip lo sportivo ha parlato spesso dei suoi tre figli, sottolineando la grande importanza che hanno nella sua vita: “Ho tre meravigliosi bambini, sono troppo legati, non so se è un bene o un male.” ha ammesso.

