Cristian Dondi, chi è?/ A Pechino Express 2022 l’ex batterista della band di Bugo, oggi film-maker per…

Chi è Cristian Dondi a Pechino Express 2022: ex membro dei Quaxo, la band di Bugo

Spicca tra i concorrenti di “Pechino Express 2022” il nome di Cristian Dondi, in coppia con Bugo forma “Gli indipendenti“. Cristian Dondi è nato nel 1976 ed è stato fin da ragazzino un grande appassionato di musica e di regia. Nel 1994 ha fondato, insieme all’amico e cantante Bugo, il gruppo musicale Quaxo di cui era membro anche il bassista Guido Pellò. Con la band si è esibito per anni come batterista ma la formazione si è sciolta dopo soli due anni nel 1996. Da allora Cristian Dondi ha scelto di dedicarsi ad un’altra sua grande passione. A quanto pare, tutto è iniziato nella città di Londra dove ha acquistato la sua prima telecamera e ben presto l’ex batterista si è affermato come film-maker freelance ed oggi lavora anche alla regia e alla produzione di documentari e cortometraggi anche a scopi sociali.

Cristian Dondi e le collaborazioni più famose

Con la sua partecipazione a Pechino Express 2022, il nome di Cristian Dondi sta salendo alla ribalta. Il film-maker in passato aveva già con Sky. Nella sua carriera ha anche lavorato con Mtv ma non solo. Oltre al già citato, e amico, Bugo vanta collaborazioni professionali anche con artisti musicale del calibro di Vinicio Capossela e Tricarico. Pare non abbia alcun account ufficiale su Instagram. Attualmente è un affermato filmmaker e freelance, montatore e operatore di documentari, cortometraggi, e promo commerciali. Durante la sua carriera ha collaborato con agenzie importanti come Discovery Channel, Scuole Civiche di Milano, Università Bocconi, Istituto Italiano di Fotografia, Action Aid, Fondazione Trussardi, Zegna, Brioni, Replay, Lotto, Estee Lauder, Abarth, Maxim, Foscarini, Flos e Ares.



