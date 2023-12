Cristian Forti, Uomini e Donne/ Lite con Virginia: “Mi hai voluto dare un insegnamento?”

Cristian Forti sempre più verso Valentina?

Chi sarà la scelta di Cristian Forti? Il momento fatidico per il tronista si avvicina e nelle prossime puntate di Uomini e Donne potrebbe arrivare il dettaglio che potrebbe spingere il tronista a fare la sua scelta. Attualmente, Cristian sta conoscendo Virginia e Valentina e tra le due c’è sicuramente la sua scelta. Tuttavia, al momento è difficile puntare su un nome piuttosto che su un altro per il forte interesse che Cristian ha nei confronti di entrambe. Nell’ultima esterna con Valentina, il tronista si è lasciato andare baciandola. Tuttavia, l’interesse per Virginia è forte nonostante la presenza di determinati dubbi.

Cristian, infatti, non si fida totalmente di Virginia e dell’interesse di quest’ultima nei suoi confronti. Dubbi nati in seguito ad una scelta precisa di Virginia che ha letteralmente fatto infuriare il tronista.

Lite tra Cristian e Virginia

Non fidandosi totalmente di Cristian e sicura di non essere la sua scelta, Virginia ha deciso di dare un insegnamento a Cristian non presentandosi in esterna. Una decisione arrivata dopo la scelta del tronista di annullare la loro esterna come accaduto nelle scorse puntate. In studio, così, si scatena lo scontro.

Cristian, infatti, spiega di non tollerare l’atteggiamento di Virginia e la sua decisione di annullare l’esterna essendo giunti ad un momento importante del suo percorso. Virginia, però, difende la propria scelta e, al termine dello scontro, lascia lo studio. Il suo sarà un addio definitivo o tornerà in trasmissione?











