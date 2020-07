Cristian Gallella e Selvaggia Roma stanno insieme?/ L’avvistamento scatena il gossip!

Dopo anni di assenza dal gossip, Cristian Gallella torna ad esserne un grande protagonista. L’ex tronista di Uomini e Donne e Tara Gabrieletto si sono ufficialmente separati dopo alcuni anni di matrimonio e, ad oggi, sarebbero single. Il condizionale è d’obbligo visti gli ultimi avvistamenti sia di Tara che, per ultimo, di Cristian. Quest’ultimo è stato infatti beccato con un altro volto noto soprattutto ai fan di Temptation Island. Lei è infatti Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, noto anche come ‘Lenticchio’. A beccarli è stato il portale donnapop.it, che ha corredato di foto lo scoop. In questa Cristian e Selvaggia sono uno accanto all’altro ed appare chiaro che i due si conoscano bene. Nessun gesto, però, ci fa supporre che siano effettivamente una coppia.

Cristian Gallella e Selvaggia Roma: amicizia o qualcosa di più?

La fonte, oltre a mostrarne uno scatto, svela i dettagli di questo avvistamento di Cristian Gallella e Selvaggia Roma. “I due ragazzi sono entrambi ufficialmente single e li abbiamo beccati insieme in un locale con amici di Cristian. – si legge – Il ragazzo si trovava in questo locale a cena con tre coppie di amici, come è capitato spesso dalla fine del suo matrimonio, in un secondo momento sarebbe arrivata Selvaggia che abbiamo visto molto vicina al ragazzo.” Dunque tra i due ci sarebbe un feeling ma non è chiaro se si tratta di una semplice amicizia o di qualcosa in più. Bisognerà attendere i prossimi avvistamenti per scoprire altro su questo presunto flirt.



