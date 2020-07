Tara Gabrieletto, nuovo fidanzato dopo Christian Gallella?/ Con Mario Traverso…

Tara Gabrieletto ha voltato definitivamente pagina. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, chiuso il matrimonio con Cristian Gallella con cui ha vissuto una storia iniziata nel 2012 nello studio del programma di Maria De Filippi e che, nel corso degli anni ha dovuto affrontare altre sfide come quella di Temptation Island, ha ricominciato da se stessa. Dopo aver cambiato casa andando a vivere con i suoi amati cani, Tara Gabrieletto trascorre le sue giornate, quando non è impegnata con il lavoro, con gli amici. Tra i tanti amici sarebbe anche spuntato un ragazzo che le avrebbe ridato il sorriso. “VeryInutilPeople” ha pubblicato un video, poi rilanciato subito da “Isa e Chia” in cui Tara entra in compagnia di un ragazzo moro in un ristorante. Successivamente, lo stesso ragazzo appare tra le storie pubblicate da Tara in compagnia di un amico, ma chi è il misterioso ragazzo che potrebbe conquistare il cuore dell’ex corteggiatrice? A svelare la sua identità è Dagospia.

TARA GABRIELETTO SORRIDENTE ACCANTO A MARIO TRAVERSO

Tara Gabrieletto sorridente accanto agli amici tra cui appare anche un ragazzo moro che Dagospia ha identificato come “Mario Traverso, un 32enne di origine cilena che ha dei ristoranti Poke Sun-Rice a Vicenza e dintorni“. Secondo quanto fa sapere Dagospia, Tara e Mario si sarebbero conosciuti il 14 giugno. Tra i due ci sarebbe un’amicizia, ma chissà che non si trasformi in qualcosa di più. Nel frattempo, su Instagram, Tara appare sempre più bella e serena. Con l’addio a Cristian Gallella, Tara ha chiuso un capitolo importante della sua vita. Oggi, è serena e felice del suo presente e chissà se, prima o poi, riuscirà a trovare nuovamente l’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA