Cristian Ghilli, morto campione tiro a volo/ Incidente durante battuta di caccia

Tragedia in provincia di Pisa, dove è morto il 19enne Cristian Ghilli, giovane campione di tiro a volo. Nella giornata di ieri, 6 gennaio, si trovava nella campagne di Montecatini Val di Cecina per una battuta di caccia quando qualcosa è andato storto. Come riferisce Fanpage, Cristian Ghilli si sarebbe inflitto in maniera accidentale un colpo d’arma da fuoco con il fucile che aveva con se. Pare infatti che il ragazzo, molto conosciuto in zona non solo nella sua bravura nel tiro a volo, si trovava in compagnia con alcuni amici quando, poco prima di rientrare a casa sia caduto nel tentativo di raccogliere alcuni bossoli finiti a terra.

Mentre è ruzzolato, dal suo fucile è partito un colpo che lo ha centrato in maniera molto grave all’addome e alla mano. Pochi minuti dopo sono intervenuti gli uomini del 118, nonché i carabinieri della compagnia di Ponteginori, che non hanno alcun dubbio sul fatto che si sia trattato di un terribile incidente. Quanto accaduto è successo poco dopo le ore 18.00 di ieri sera, e sono stati gli amici di Cristian Ghilli a chiamare i soccorsi: sul posto si è quindi recata l’automedica della Misericordia di Volterra e un’ambulanza della Misericordia di Peccioli, che hanno trovato il ragazzo già in condizioni disperate.

CRISTIAN GHILLI, MORTO 19ENNE CAMPIONE DI TIRO A VOLO: SOCCORSO IN CONDIZIONI DISPERATE

Dopo le prime cure il giovane è stato quindi trasferito in codice rosso presso l’ospedale di Cecina dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza, ma per lui non vi è stato purtroppo nulla da fare. Attorno alle ore 22:00 di sera, quindi circa 4 ore dopo l’incidente, è venuto a mancare.

Il 19enne era un cacciatore molto esperto e durante il mese di ottobre 2021 si era laureato campione del mondo nella specialità skeet nel tiro a volo. Apparteneva alla squadra delle Fiamme Oro, il team sportivo della polizia di stato. I carabinieri hanno aperto come da prassi un’indagine per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto.

