Cristian Imparato attacca Michael Terlizzi/ “Persona falsissima! Ho chiuso con lui”

Cristian Imparato torna ad accendere il gossip. Lo fa con alcune storie pubblicate su Instagram nelle quali risponde personalmente alle domande dei follower. Si parla di amore: a Imparato viene infatti chiesto come debba essere un uomo per rubare il suo cuore. Il cantante ha le idee ben chiare: “Deve essere un uomo che in primis sappia tenermi testa. Un uomo con carattere, con le palle, bello fuori e soprattutto bello dentro”. È però la seconda domanda che che parecchio stupore sui social. A Cristian viene infatti chiesto come siano oggi i rapporti con Michael Terlizzi, conosciuto nella Casa del Grande Fratello 16. Le parole del cantante sono ben altro che dolci: “Con Michael ci ho già chiuso da diversi mesi ragazzi Ho scoperto una persona falsissima.” esordisce.

Cristian Imparato: “Michael Terlizzi? Se vi raccontassi…”

Cristian Imparato accusa Michael Terlizzi di aver in qualche modo ingannato anche i telespettatori: “Lui col suo vittimismo ha incantato buona parte d’Italia ma non ha incantato di certo me. Se vi raccontassi…” E se queste sono le accuse di Imparato, non arriva replica invece da Terlizzi, ma chissà che la vicenda non venga prossimamente chiarita nello studio di Pomeriggio 5. L’ultima domanda alla quale risponde il cantante riguarda la sua mancata partecipazione ad Amici Celebrities, show che avrà inizio sabato 21 settembre su Canale 5. Imparato spiega il perché: “Me lo state chiedendo in tantissimi. – e ammette – Purtroppo da quando sono uscito dalla Casa e col nuovo singolo e altre cosine che ho fatto non ho proprio avuto modo di provare questo programma”.

