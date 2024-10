Lisa Marie Presley (figlia di Elvis) e le rivelazioni scioccanti della figlia Riley Keough: “Tenuto in caso il corpo di mio fratello morto per due mesi”

La figlia di Elvis Presley e Priscilla, Lisa Marie Presley, la sua autobiografia non è riuscita a finirla perché stroncata da un infarto a soli 54 anni, per la lei l’ha fatto la figlia Riley Keough, riportando i nastri in cui la madre aveva fissato i suoi ricordi e avvenimenti più importanti della sua vita ha portato a galla anche rivelazioni choc o intime che riguardano anche altri personaggi famosi. L’episodio più scioccante riguarda forse la morte del figlio di Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, morto suicida a soli 27 anni. Riley nel libro svela: “Mia madre ha tenuto mio fratello in casa con noi invece di tenerlo all’obitorio.”

E poi Riley Keoght continua così il racconto della scelta della madre Lisa Marie Presley di tenere in casa il corpo del figlio morto Benjamin: “Ci dissero che se fossimo stati in grado di occuparci del corpo, avremmo potuto tenerlo a casa, così lei lo tenne a casa nostra per un po’ di tempo con del ghiaccio secco. Per mia madre era molto importante avere tutto il tempo per dirgli addio, come aveva fatto con suo padre. E io andavo a sedermi lì dentro con lui”. È stata anche la stessa Lisa a descrivere nel libro quella tragica scelta: “La mia casa ha una camera da letto separata per le casitas e ho tenuto Ben Ben lì dentro per due mesi. Nello Stato della California non esiste una legge che imponga di seppellire immediatamente una persona. Ho trovato una proprietaria di pompe funebri molto empatica. Le ho detto che avere mio padre in casa dopo la sua morte è stato incredibilmente utile perché potevo andare a passare del tempo con lui e parlargli. Lei mi ha detto: ‘Ti porteremo Ben Ben”. Puoi tenerlo lì’.”

Lisa Marie Presley e la rivelazione intima su Michael Jackson: “Mi disse che era vergine”

Lisa Marie Presley per due anni è stata fidanzata con Michael Jackson e nella sua autobiografia si è lasciata andare a confessioni intime sulla Re del pop: “Michael mi disse: ‘Non so se l’hai notato, ma sono completamente innamorato di te. Voglio che ci sposiamo e che tu abbia i miei figli’. Non dissi subito nulla, ma poi dissi: ‘Sono davvero lusingata, non riesco nemmeno a parlare’. A quel punto, sentivo di essere innamorata anche io di lui”. Nel libro, poi, Lisa scrive una rivelazione fortissima su di lui: “Michael mi disse che era ancora vergine.” Lisa Marie Presley è seppellita insieme al figlio Ben ed al padre Elvis, la figlia Riley Keough ha rivelato di aver voluto terminare la biografia della madre per far emergere la sua parte più umana, tridimensionale di mamma e soprattutto di essere umano al di là delle copertine e di come appariva perfetta la sua vita superficialmente.