Cristian Imparato contro Beatrice Luzzi: “Ha proprio stufato”/ “Sta venendo fuori il peggio di lei”

Cristian Imparato contro Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi continua a dividere il pubblico del Grande Fratello 2023. Da una parte c’è chi la ama e la sostiene e, dall’altra, c’è chi non manca di rivolgerle qualche critica esortandola ad essere più tollerante nei confronti degli altri concorrenti del reality show. Tra coloro che stanno puntando il dito contro l’attrice c’è anche Cristian Imparato, ex concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso e che ha sempre seguito il reality anche come spettatore.

Con un commento sui social, Cristian Imparato ha espresso la propria opinione nei confronti di Beatrice non risparmiandole critiche. Imparato, infatti, dimostra di non tollerare l’atteggiamento di Beatrice al punto che ipotizzare una sua uscita imminente dal reality show.

Le parole di Cristian Imparato contro Beatrice Luzzi

“Posso dire la mia come tutti?! Devo dire che a me Bea ha proprio stufato! Di un vittimismo e di una pesantezza assurda! Secondo me dovrebbe pensare di uscire perché ultimamente sta venendo fuori il peggio di lei! Anche meno”. E’ questo il commento fatto da Cristian Imparato e riportato sui social da diversi fan del reality.

Ad oggi, tuttavia, insieme a Perla Vatiero, Beatrice resta la concorrente più amata del Grande Fratello 2023. La sua leadership, dunque, è davvero a rischio?

