Cristian Imparato nudo in mare/ Foto hot per auguri Ferragosto: sui social è bufera!

Cristian Imparato è pronto a infiammare il Ferragosto 2019. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha pubblicato una foto a dir poco “hot” su Instagram per fare gli auguri ai suoi fan. «Ferragosto così», ha scritto allegando uno scatto in cui è ritratto al mare. Cos’ha di così particolare questa immagine? Cristian Imparato è nudo in acqua. L’ex gieffino non si mostra completamente, ma è di spalle, quindi ai followers offre la visione del suo lato b. L’autore della foto è il suo ex fidanzato Davide Vitale, con cui è rimasto in ottimi rapporti dopo la fine della loro relazione. Lo dimostra il tono dei messaggi che i due si sono scambiati tra i commenti al post. «Fui un fotografo d’eccezione comunque», ha scritto Vitale aggiungendo l’emoticon di una rosa rossa. «Non solo», la replica di Cristian Imparato alludendo alla loro storia d’amore. Il post però ha fatto discutere molto, infatti sulla pagina non mancano attacchi e critiche.

CRISTIAN IMPARATO NUDO IN MARE: SUI SOCIAL È BUFERA!

Diversi utenti hanno attaccato Cristian Imparato scrivendo «che schifo» sotto la foto. Altri lo hanno accusato di non dare il buon esempio ai tanti giovani che seguono il suo profilo. «Che brutta scena..daaai» e «Squallore unico» si aggiungono ai vari «sei da vomito». Insulti, offese e non mancano purtroppo attacchi omofobi. Ma l’ex concorrente del Grande Fratello 16 può contare su una folta schiera di fan che sono subito pronti a difenderlo. E così hanno fatto in occasione di questa foto: «Bella foto! A chi critica dico: invece di perder tempo a commentare (e nel frattempo riguardare la foto) non sarebbe meglio occuparlo in cose più utili? La libertà è la cosa più importante di questo mondo, ognuno di noi la deve rispettare!», ha scritto un utente. Un altro ha invitato tutti ad una riflessione, oltre a esprimere il suo parere: «Non capisco perché tutte queste offese, se l’avesse pubblicata una donna avreste reagito nello stesso modo?? Io sono del parere che ognuno può pubblicare quello che vuole, io in questa foto non ci trovo nulla di così volgare anzi».

Visualizza questo post su Instagram Ferragosto così ! #shoot #portraitphotography #boy Un post condiviso da Cristian Imparato (@cristianimparato) in data: 14 Ago 2019 alle ore 4:11 PDT





