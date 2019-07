Cristian Imparato e Davide Vitale si sono lasciati/ Foto “Ti vorrò sempre bene ma…”

E’ già giunta al capolinea la storia d’amore tra Cristian Imparato e Davide Vitale. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha deciso di annunciarlo con un post Instagram, usando parole di grande stima ed affetto nei confronti dell’ormai ex fidanzato, l’aitante studente di medicina palermitano che, seppur per un breve periodo, era riuscito a far battere il cuore al giovane ex vincitore di Io Canto. Dopo l’uscita dalla Casa del reality più spiato d’Italia, Cristian aveva postato uno scatto romantico che lo immortalava in compagnia di Davide, davanti a loro un pianoforte, mentre erano intenti a scambiarsi un romantico bacio. Era il 2 giugno scorso, appena un mese fa, ma le circostanze da allora hanno portato i due ragazzi a prendere di comune accordo questa decisione. Nel medesimo modo in cui ne aveva dato notizia, Imparato ha deciso di comunicare ai suoi follower anche la fine della sua relazione con Vitale. Un annuncio che tuttavia sta già sollevando qualche critica in quanto c’è chi accusa l’ex gieffino di aver strumentalizzato la sua breve storia d’amore solo per fare gossip. Ma non tutti i suoi follower hanno reagito nel medesimo modo in quanto c’è anche chi ha manifestato dispiacere per l’inaspettata rottura tra i due giovani.

CRISTIAN IMPARATO E DAVIDE VITALE SI SONO LASCIATI: L’ANNUNCIO

Con una foto pubblicata su Instagram, Cristian Imparato ha comunicato che lui e Davide Vitale non stanno più insieme. “Ti auguro di trovare ciò che meriti!”, il commento allo scatto sul quale l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto riservare il suo addio a Davide. “Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra relazione”: esordisce così Cristian, prima di spiegare solo in pare i motivi che li hanno spinti a lasciarsi. “Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano più di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio e rimanendo comunque in buoni e sani rapporti”, ha proseguito. Cristian ha deciso che fosse più giusto comunicare lui stesso la notizia “e non terze persone o media”, dal momento che sempre lui è stato il primo a dare il lieto annuncio via social. Nonostante il breve tempo trascorso insieme, Imparato ha usato parole importanti per Davide, considerandolo “una persona splendida, leale e vera”. Quindi ha concluso: “Ti vorrò sempre bene”. Anche Davide ha riservato lo stesso affetto al suo ex fidanzato, commentandolo: “Sei speciale. Ti vorrò sempre bene anch’io”.

Visualizza questo post su Instagram Ti auguro di trovare ciò che meriti ! Un post condiviso da Cristian Imparato (@cristianimparato) in data: 3 Lug 2019 alle ore 5:00 PDT





