CRISTIAN IMPARATO QUERELA DEIANIRA MARZANO/ “Si trovi un buon avvocato”

Ora è ufficiale: scoppia la guerra tra Cristian Imparato e Deianira Marzano. Dopo le accuse a mezzo social della “Terribile”, che aveva inserito l’ex talento di “Io canto” tra i personaggi famosi che usano i bot su Instagram per rimpinguare il conto dei propri followers, è proprio Imparato ad annunciare che dalle parole si finirà direttamente in tribunale. Su una Instagram Stories pubblicata qualche ora fa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato:”Lunedì prenderò provvedimenti seri col mio avvocato. Che la signora Marzano si trovi un buon legale”. Parole che lasciano intuire da parte di Cristian Imparato la decisione di querelare l’opinionista di Pomeriggio 5. E chissà che in un prossimo futuro non sia proprio il salotto della D’Urso ad ospitare una possibile resa dei conti tra due personaggi di casa nei programmi di Barbara.

CRISTIAN IMPARATO QUERELA DEIANIRA MARZANO

Ma come si spiega la decisione di Cristian Imparato di ricorrere alle vie legali per risolvere le sue dispute con Deianira Marzano. Lo ha spiegato in una Instagram Stories proprio l’ex bambino prodigio:”Trovo divertenti gli attacchi quando sono posti sotto il riflettore dell’ironia, e soprattutto quando non rappresentano un modo poco costruttivo per accalappiarsi lo sfogo di tante teste annoiate e pronte ad inveire”. Cristian Imparato continua rivolgendo a Deianira:”E’ vero che non sei un personaggio pubblico ma è anche vero di base lo “scopo” del tuo profilo si concretizza in una “diffamazione” seppur velata e tramite segnalazioni (spesso divertenti, per carità) di altri personaggi. D’altronde se il tuo obiettivo non fosse questo, possibilmente nelle tue stories parleresti della tua vita e non di quella degli altri, ma sai già che saresti un flop”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA