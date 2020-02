Cristian Imparato Vs Karina Cascella/ “Ignorante e cafona”, lei “Sei qui grazie a me”

Scontro accesissimo nello studio di Pomeriggio 5 tra Karina Cascella e Cristian Imparato. L’ex gieffino aveva già accusato su Instagram l’opinionista di modificare le sue foto e di accusare però altri di fare la stessa cosa. Oggi lo scontro continua nel salotto di Barbara D’urso e sul medesimo argomento: “Attacchi una ragazza quando tu sei la prima a modificarti le foto, sei ridicola!” sbotta Imparato, facendo riferimento alle critiche che Karina aveva fatto qualche puntata fa all’influencer Alice Bassi. “Ma parli tu che vai a taggare gli autori di Pomeriggio 5 per farti invitare!” replica la Cascella, che continua “ringrazia che è grazie a me che sei qui, se non parlavi di me non eri qui adesso!”

Karina Cascella, lite con Cristian Imparato a Pomeriggio 5

I toni tra Karina Cascella e Cristian Imparato a Pomeriggio 5 non si placano, così come la loro lite. L’ex gieffino ha portato da mostrare alcune foto dell’opinionista che avvalorerebbero la sua tesi. Ma Karina fa notare che anche lui ritocca le sue foto, e Cristian replica: “Quella che non lo dice sei tu, io lo dico e non mi importa. Tu dici di no però fai le figure di merd*!” La parolaccia non è ben accetta da Barbara D’Urso che lo richiama, e la stessa Cascella aggiunge: “Impara a parlare in televisione ragazzino!” Ma Imparato non si trattiene e lancia un ulteriore affondo a Karina in diretta su Canale 5: “Sei ignorante e fai la scaltra quando ti pare e piace. Dipende quale luce, ignorante e cafona che non sei altro!” La Cascella conclude allora “Ma non sai parlare senza dire queste parole?”

