Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri riconosciuta in tarda età/ “Papà? Lo accetto per come è”

Cristiana Calone e Massimo Ranieri: in che rapporti sono oggi?

Il rapporto tra Cristiana Calone e Massimo Ranieri ha sempre incuriosito il mondo del gossip. Lei non è altro che la figlia riconosciuta in tarda età dal cantante partenopeo, presentata in tv durante la diretta televisiva di uno show. Un episodio che, come raccontato dalla figlia in una intervista al magazine Chi, è stato inaspettato. “Evidentemente per lui erano i tempi giusti, per me conta quello che ha fatto. È sempre stato un uomo riservato che, in quell’occasione, ha compiuto un gesto importante mettendosi in gioco come non aveva mai fatto”, ha spiegato la figlia di Massimo Ranieri.

I ricordi al riguardo sono ancora molto nitidi, si tratta d’altronde di un episodio che li ha riavvicinati. “Mi ha invitato a vedere il programma senza anticiparmi che, a un certo punto, avrebbe detto “vi presento mia figlia”. Ancora oggi non trovo tempo per descrivere quell’emozione”.

Cristiana Calone e quei momenti difficili vissuti senza un padre

L’assenza di Massimo Ranieri nella vita di Cristiana Calone è stata gestita in maniera impeccabile dalla ragazza, essendo una condizione di fatto già dal momento della sua nascita. Infatti, sempre nell’intervista menzionata, racconta che non poteva sentire la mancanza di qualcosa che non aveva mai vissuto. “Non ricordo nulla di quel periodo, ho rimosso tante cose, mia mamma mi ha detto che ero una bambina gioiosa, vivace, entusiasta. Poi però quando sono cresciuta, avrei desiderato avere anche un papà che mi desse delle regole, che mi aspettasse dopo che ero uscita con gli amici e avevo fatto tardi”.

Scoprì che Massimo Ranieri era sua padre quando era piccola, compiuti i dieci anni. “Sentivo mia mamma cantare le sue canzoni, sentendola parlare al telefono con le sorelle, ho capito bene chi fosse papà”. Cristiana oggi è serena per il rapporto instaurato con il cantante e precisa di non aspettarsi nulla di più dal padre: “Ho accettato mio padre per com’è, non si può cambiare”.











