Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri, riconosciuta pubblicamente quando aveva già compiuto trentasei anni. Un rapporto ricucito dopo tanto tempo, a causa di una lunga causa per il riconoscimento che alla fine vide l’interprete di Perdere l’amore presentare la figlia al pubblico nel 2007. Quando Cristiana fu riconosciuta dal padre provò una grande emozione, perché era ciò che desiderava di più. Recuperare il tempo perduto è stato impossibile, ma Cristiana e papà Massimo hanno trovato un equilibrio nel loro rapporto.

Genitori Massimo Ranieri, chi sono Giuseppina e Umberto/ "Mi hanno fatto crescere"

“Lo ammiro molto ma non posso provare amore nei suoi confronti”, spiega la Calone, che invece era legatissima alla madre Franca Sebastiani, scomparsa alcuni anni fa dopo aver combattuto a lungo contro una malattia devastante. In una intervista rilasciata al magazine Nuovo, la figlia di Ranieri spiegò che il cantante subì delle pressioni dall’industria musicale per non instaurare legami famigliari e fu questo forse il motivo che fece slittare il riconoscimento.

Franca Sebastiani, chi è ex compagna di Massimo Ranieri/ Le storie con Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci

Massimo Ranieri e il riconoscimento tardivo della figlia Cristiana: “Fu emozione indescrivibile”

Cristiana, come ricordavamo, fu presentata al pubblico di Massimo Ranieri durante un programma televisivo. “Evidentemente per lui erano i tempi giusti, per me conta quello che ha fatto”, racconta la Calone in un passaggio sulle pagine di Chi. “Mio padre è sempre stato un uomo riservato che, in quell’occasione, ha compiuto un gesto importante mettendosi in gioco come non aveva mai fatto”.

“Mi ha invitato a vedere il programma senza anticiparmi che, a un certo punto, avrebbe detto ‘vi presento mia figlia’. Ancora oggi non trovo tempo per descrivere quell’emozione”, il ricordo di Cristiana. La Calone, naturalmente, avrebbe preferito non aspettare così tanto per riallacciare il legame con il papà, ma oggi accetta le cose per quelle che sono, senza rimuginare troppo sul passato.

Chi è Massimo Ranieri/ L'amore per la musica e la nuova compagna Serena: "Ha quindici anni meno di me"